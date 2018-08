Jennifer Garner e la figlia Violet salvate in mare/ Foto: "Mi sono persa in kayak in Svezia"

Jennifer Garner e la figlia Violet, avuta da Ben Affleck, salvate in mare: l'attrice racconta di essersi persa in kayak in Svezia insieme alla figlia dodicenne.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Jennifer Garner

Brutta avventura per Jennifer Garner e la figlia Violet, nata dal suo amore con Ben Affleck. L’attrice ha vissuto attimi di terrore insieme alla sua bambina dopo essersi persa in kayak nel mare della Svezia. A raccontare l’accaduto è stata proprio la Garner con una serie di post pubblicati su Instagram. Dopo aver raccontato la sua disavventura, l’attrice ha anche presentato ai suoi followers il suo salvatore. «Prima dell'inizio della scuola io e la mia primogenita ce la siamo svignata....Mi sono persa in kayak? Sì. Abbiamo remato più forte che potevamo per 100 ore, salvo ritrovarci su una rotta commerciale? Temo di sì. Abbiamo dovuto essere salvate? Sì», ha scritto l'attrice che ha poi aggiunto gli hashtag #thesunsetwasabigupside e #shenevercomplained svelando come la figlia, nonostante abbia solo 12 anni, abbia sempre mantenuto la calma e non si sia lasciata trasportare dal panico.

JENNIFER GARNER PRESENTA IL SUO SALVATORE

Nonostante la paura vissuta, Jennifer Garner non ha mai perso il sorriso e su Instagram Stories ha ringraziato pubblicamente il ragazzo che ha salvato lei e sua figlia. Il salvatore dell’attrice si chiama Mattias che fa parte del Långholmen kayak, la compagnia che ha fornito alla Garner il kajak. Rispondendo alla richiesta d’aiuto, Mattias ha evitato guai peggiori all’attrice e alla figlia. In Svezia, però, la Garner ha vissuto momenti bellissimi e, innamorata della natura e delle bellezze del posto, ha concluso il post su Instagram con l’hashtag #welovedyousweden. I followers svedesi hanno ringraziato l’attrice e si sono offerti di fare da ciceroni per mostrarle tutte le bellezze incontaminate della Svezia.

