Katherine Kelly Lang/ Brooke di Beautiful di corsa: "di nuovo sul set e poi via col triathlon"

Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful sempre di corsa: l'attrice annuncia il ritorno sul set prima di tuffarsi negli allenamenti di triathlon.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Katherine Kelly Lang (Brooke)

Katherine Kelly Lang si racconta ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice americana che il pubblico italiano ha conosciuto e che ama per il ruolo di Brooke Logan che interpreta da sempre nella soap opera Beautiful, svela di avere una vita frenetica e che difficilmente si annoia. Oltre al lavoro, la Lang si divide tra il fidanzato, i tanti progetti che ha nel cassetto e i duri allenamenti di triathlon, una disciplina che la aiuta anche a mantenersi in perfetta forma. Da 31 anni, Katherine Kelly Lang presta il suo volto a Brooke, un personaggio che le ha regalato il successo e che le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo. Il destino ha aiutato molto l’attrice che, inizialmente, aveva fatto il provino per Caroline, la prima moglie di Ridge Forrester. Come Brooke, l’attrice ha avuto 17 matrimoni tra quelli celebrati e quelli mancati e cinque figli. Anche la vita privata dell’attrice è stata molto movimentata anche se non raggiunge i numeri del suo personaggio. “Il mio primo matrimonio è durato sei anni, il secondo circa 17. Ora ho trovato finalmente la mia anima gemella” – racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. Il fortunato è Dominque Zoida. I due si sono incontrati ad un evento della Cbs e hanno scoperto di avere entrambi la passione per il triathlon che ha fatto scattare la scintilla.

KATHERINE KELLY LANG: IL RITORNO SUL SET DI BEAUTIFUL

Il cinema e lo sport sono le due grandi passioni di Katherine Kelly Lang ereditate dalla famiglia. Il padre era un campione olimpico di sci mentre il nonno vinse il Premio Oscar come direttore della fotografia per il film “Addio alle armi”. Sempre di corsa, l’attrice sta lavorando a due importanti progetti: il primo riguarda un film che girerà quasi interamente in Puglia mentre il secondo è legato alla moda: la Brooke di Beautiful, infatti, sta investendo in una linea femminile di abbigliamento per il mare. Presto, inoltre, tornerà sul set. Nonostante sia estate, dunque, niente vacanze per la Lang. “Vacanze? Devo andare a Los Angeles per registrare tre episodi di Beautiful. Poi, sempre ad agosto, mi dovrò allenare duramente per una nuova gara di triathlon”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni.

