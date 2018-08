MEGHAN MARKLE/ La drastica decisione del Principe Harry per proteggerla

Meghan Markle nuovo obiettivo dei fotografi e dei paparazzi: il Principe Harry prende una drastica decisione per proteggere la moglie e la sua serenità.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle, dallo scorso 19 maggio, sposando il Principe Harry, è diventata la beniamina delle donne di tutto il mondo. La bellezza, il sorriso, la naturale eleganza e un look curato nei minimi dettagli rendono la Duchessa del Sussex molto più famosa di quelle che, fino a pochi mesi fa erano le sue colleghe. Non c’è giorno in cui la stampa non si occupi di lei dedicandole decine di articoli. Un’attenzione mediatica che, a quanto pare, non piacerebbe affatto al Principe Harry, pronto a nascondere la moglie per proteggerla ed evitarle lo stress mediatico a cui fu sottoposta, anni fa, la madre Lady Diana. Harry avrebbe così deciso di dare forfait a determinati eventi pubblico, almeno per un po’. Il matrimonio del suo migliore amico nel corso del quale Meghan ha anche festeggiato il suo 37esimo compleanno rubando la scena agli sposi potrebbe essere l’ultimo evento per la coppia reale. Richard Palmer dell’Express ha dichiaratp: “Rispetto a prima, noi giornalisti siamo tenuti sempre più lontani da Meghan Markle“. Harry, dunque, comincerà a nascondersi da giornalisti e fotografi insieme alla moglie?

MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY: VIAGGI EOCONOMICI PRIMA DELLE NOZZE

Dal Royal Wedding celebrato lo scorso 19 maggio sono passati quasi tre mesi, ma oggi, l’Express svela un aneddoto particolare su Meghan Markle e il Principe Harry. Poco prima delle nozze, la coppia ha lasciato l’Inghilterra per trascorrere qualche giorno a Nizza. Per giungere nella città francese, i due hanno viaggiato su un aereo British Airways scegliendo la classe Economy. I passeggeri si sarebbero così ritrovati la futura coppia reale che viaggiava come una normale coppia di turisti. Nulla a che vedere, invece, con i costi del Royal Wedding per il quale sembra che siano state spesi 32 milioni di sterline. Da quando è diventata la duchessa del Sussex, inoltre, la Markle ha rifatto totalmente il guardaroba per il quale si dice che la casa reale inglese abbia speso ben un milione di dollari.

