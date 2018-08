Marco Borriello playboy a Ibiza / Foto: nuotata con amiche in topless in attesa di un nuovo ingaggio

07 agosto 2018 Anna Montesano

Marco Borriello a Ibiza, Chi

Come sta trascorrendo le sue vacanze Marco Borriello? Anche quest'anno, il noto bomber e noto ex di Belen Rodriguez, è a Ibiza. La vacanza alle Baleari è ormai per lui un appuntamento fisso ogni anno, eppure lo scorso era impegnato negli allenamenti per il campionato con la Spal. Non è così quest'anno: Borriello ha chiuso di recente il suo accordo con la Spal e al momento è dunque svincolato e in attesa di un nuovo ingaggio, che potrebbe arrivare da un giorno all'altro. Il bomber, tuttavia, non perde d'animo e si gode le vacanze in folce compagnia. Il settimanale Chi lo ha infatti paparazzato intento a fare un bagno insieme a un gruppo di ragazze bellissime e in topless. Il calciatore 36enne, in attesa del prossimo ingaggio, si gode insomma questa dolce compagnia.

MARCO BORRIELLO E IL SOGNO DEI 100 GOAL IN SERIE A

La voglia di tornare a segnare in serie A per Marco Borriello è davvero tanta. Mancano solo 4 goal al traguardo dei 100 nella serie che conta e, intervistato di recente dalla Gazzetta dello sport, l'attaccante ha dichiarato di essere prontissimo a tornare in campo: «Mi sto tenendo in forma in attesa della chiamata giusta. - ha esordito - Sono un leone ferito, non voglio smettere in questo modo. Ma sono in cerca di emozioni e di una bella avventura, magari anche in una squadra che gioca le coppe e fa turnover: a 36 anni non posso disputare tutte le partite, ma non sono vecchio e ho la forte motivazione di chiudere a testa alta per rispetto della mia carriera». La determinazione di certo non gli manca. L'occasione giusta arriverà?

