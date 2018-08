Marco Carta / "L'operazione allo stomaco? Non era un'ulcera e non mi va di parlarne"

Marco Carta, attraverso il settimanale Di Più Tv, è tornato a parlare dell'operazione allo stomaco e ha svelato: “Ho temuto di non risvegliarmi. Non era un'ulcera"

07 agosto 2018 Anna Montesano

Marco Carta

Il cantante Marco Carta, attraverso il settimanale Di Più Tv, è tornato a raccontare alcuni dettagli riguardo l'operazione subita allo stomaco. Ha smentito chi diceva che era un'ulcera e che al momento non intende rivelare di cosa si è trattato. La paura è stata davvero tanta con la brutta sensazione di non potersi risvegliare. Ora è il momento di stare tranquilli e curare la ferita. Il cantante parla anche di saper gestire meglio lo stress e di dover guardare la vita in maniera diversa dopo quanto accaduto: “Ho temuto di non risvegliarmi. Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero rimboccarsi le maniche per ricominciare. L’operazione? Non era per un’ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Ci hanno già pensato i medici."

Marco Carta dopo l'operazione: "Ecco com'è cambiata la mia vita"

Marco Carta, nel corso dell'intervista, svela i cambiamenti che questo imprevisto ha causato alla sua vita: "Devo imparare a esternare i miei stati d’animo. Oltre ad avere un’alimentazione corretta, bisogna avere una mente sana e questo lavoro talvolta causa troppo stress. Sto bene e sto curando la ferita. Vorrei che quel segno diventasse il più piccolo possibile. Faccio diversi esercizi più volte al giorno." Il cantante ancora aggiunge: "Sarà una cicatrice che mi farà riflettere molto in futuro. Mi ricorderà di non dovermi preoccupare troppo e che le cose vanno prese con più leggerezza, senza tenere tutto e somatizzare”. Ricordiamo che la nonna del cantante, in un'intervista, aveva indicato proprio come motivo dell'operazione l'ulcera. Carta ha però smentito il tutto, al di là di quale sia stato il motivo reale dell'intervento quello che conta è che tutto sia andato per il meglio.

© Riproduzione Riservata.