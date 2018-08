NADIA TOFFA, SORRIDENTE E VINTAGE SUI SOCIAL/ Foto in piscina e appello ai fan: "Mandate foto stupidere!"

Nadia Toffa, sorridente e vintage sui social prima del ritorno in tv con le Iene Show: la foto in piscina durante il momento stupidera con le amiche.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 22.39 Stella Dibenedetto

Nadia Toffa

"Mandate foto stupidere!" è questo il simpatico appello che Nadia Toffa fa ai suoi fan su Facebook, dove ha di recente pubblicato una sua nuova foto. Nadia, in piscina e con una simpatica cuffia fiorata, appare sempre sorridente. Sul web, tantissimi (come sempre) i commenti dei suoi fan e supporter: "Ciao NADIA i tuoi occhi parlano da soli tanta stanchezza e tanta sofferenza ma sempre con il sorriso sulle labbra x tutti noi che t vogliamo bene ...buone vacanze a te non mollare buona vita" e ancora un altro follower le scrive "Ciao Nadia Buona estate e buon ferragosto anche a te...È sempre un piacere vederti. ..Così in forza sempre ! da un guerriero come me ad una guerriera come te non mollare come io di certo non mollero'!" Molti si rivedono in lei e in lei trovano la forza per combattere! (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA 'IENA' SEMPRE PIU' SOCIAL

Nadia Toffa sempre più social. La conduttrice è tornata ad aggiornare il suo profilo Instagram pubblicando una foto in cui si mostra serena e sorridente in un momento di relax con le amiche. In piscina, con una cuffia fiorata in testa, Nadia Toffa posa a bordo piscina e si lascia immortalare da un’amica condividendo, poi, il suo momento di relax con i followers che continuano a seguirla con tantissimo affetto. “C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina. Eccone per esempio uno”, scrive la Toffa che, in meno di un’ora, colleziona più di 60mila like e tantissimi commenti da parte dei fans, felici di rivederla sempre più in forma. “Ma quanto sei bella”, “Sei una tosta Nadia, vai alla grande. Ti aspetto in tv”, “Sei la numero 1!! Un grosso in bocca al lupo, sei una guerriera”, “Il tuo viso è un ritratto dell'anima e gli occhi sono l’interprete", scrivono gli utenti che, in questi mesi, hanno sempre inondato d’affetto la Toffa.

NADIA TOFFA: SI AVVICINA IL RITORNO IN TV

Per Nadia Toffa si avvicina il momento del ritorno in tv. Dopo aver lasciato la conduzione de Le Iene Show per potersi dedicare unicamente alle cure, la conduttrice ha annunciato il ritorno al timone del programma che le ha regalato il successo e la popolarità. “Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene”, ha annunciato qualche giorno fa la Toffa in un post che ha collezionato migliaia di like. Per la iena più famosa d’Italia, dunque, quella del 2018 è l’estate della rinascita. Con forza e coraggio, Nadia Toffa sta superando la malattia che l’ha colpita alla fine del 2017 trasmettendo alle persone che stanno affrontando la sua stessa battaglia, la sua, stessa voglia di vivere.

