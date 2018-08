Per pochi dollari ancora, Iris/ Curiosità sul film con Dan Vadis e Giuliano Gemma (oggi, 7 agosto 2018)

Per pochi dollari ancora, il film in onda su Iris oggi, in prima serata. Nel cast: Giuliano Gemma e Dan Vadis, alla regia Sergio Leone. La trama del film nel dettaglio.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.26 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Iris

La pellicola western del 1966 dal titolo Per pochi dollari ancora, è la proposta di Iris per la prima serata di oggi, martedì 7 agosto 2018. La pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Italia, Francia e Spagna ed è stata diretta da Giorgio Ferroni mentre il soggetto è stato scritto da Sandro Continenza e Remigio Del Grosso che hanno anche curato la sceneggiatura. La produzione del film è stata firmata da Edmondo Amati e le case di produzione che hanno reso possibile la realizzazione del film sono state Fida Cinematografica che ha anche distribuito il film in Italia, Les Productions Jacques Roitfeld e epoca Films. Il montaggio è stato realizzato da Antonietta Zita con gli effetti speciali di Ascani Eugenio e le musiche di Ennio Morricone e Gianni Ferrio, la sceneggiatura è stata invece ideata da Nedo Azzini. Il film è stato girato in lingua inglese, come si usava a quei tempi, e poi doppiato in italiano. Tutti gli attori italiani avevano uno pseudonimo, Giuliano Gemma si faceva chiamare Montgomery Woods, ma sulle locandine italiane volle il suo vero nome. Anche il regista usò uno pseudonimo, Calvin J. Padget. Anche il titolo del film scimmiotta i titoli dei più noti spaghetti western di Sergio Leone. Per un pugno di dollari (1964) e Per qualche dollaro in più (1965). Insieme a Il bono, il brutto e il cattivo (19669 questi tre film costituiscono la cosiddetta trilogia del dollaro. Giuliano Gemma è stato un popolare attore italiano, deceduto nel 2013 dopo una lunga e varia carriera. In gioventù aveva recitato sia in film commedia che western; in seguito si dedicò soprattutto al piccolo schermo. Il suo ultimo lavoro cinematografico è stato To Rome with Love (2012) con la regia di Woody Allen. Nel 2008 gli fu consegnato il Nastro d'Argento alla carriera.

NEL CAST GIULIANO GEMMA

Per pochi dollari ancora fa parte del ciclo Italian Cowboys. Si tratta infatti di un western all'italiana diretto dal regista Giorgio ferroni nel 1996, ispirato ai celebri spaghetti western di Sergio Leone. L'attore protagonista è un volto che ha recitato in moltissimi film del genere tra gli anni Sessanta e Settanta, Giuliano Gemma. Gemma recita la parte di Gary Hammond. Con lui fanno parte del cast Dan Vadis (Riggs), José Calvo (Goldie), Angel Del Pozo (il capitano Lefebvre) e Sophie Daumier (Connie). Nella locandina del film era stato inserito il nome di Ennio Morricone, celebre compositore che aveva collaborato a molti film di Sergio Leone contribuendone alla fama. In realtà però in Per pochi dollari ancora non compare che una canzone composta da Morricone, peraltro usata senza il suo consenso. Nacque infatti una disputa che finì a favore di Morricone. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PER POCHI DOLLARI ANCORA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La guerra di secessione è finita, ma in molti ancora combattono, ci sono soldati confederati che sono diventati briganti e unionisti ancora prigionieri. Un confederato in prigione, Gary Hammond, viene liberato e gli viene affidato un compito. Sembra che sia in previsione un attacco da parte dei ribelli confederati a Fort Yuma, dove si presume ci siano rimasti solo pochi uomini a difesa di una grossa quantità d'oro. In realtà il forte è ben difeso dagli unionisti, il compito di Hammond è quello di fermare l'attacco ed evitare così un'inutile carneficina. Ma sia lui, che gli uomini che vengono mandati in spedizione con lui, non hanno che un unico pensiero in testa, tutto l'oro ammassato a Fort Yuma.

