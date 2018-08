Perdiamoci di vista, Canale 5/ Curiosità sul film diretto da Carlo Verdone (oggi, 7 agosto 2018)

Perdiamoci di vista, il film in onda su Canale 5 oggi, 7 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Asia Argento e Aldo Maccione. La trama del film nel dettaglio.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.30 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

Perdiamoci di vista è una commedia italiana del 1994 diretta da Carlo Verdone che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con Francesca Marciano mentre la produzione è stata curata da Mario e Vittorio Cecchi Gori con la distribuzione curata dalla Penta (1994). Il montaggio del film è stato realizzato da Antonio Siciliano con le musiche di Fabio Liberatori e la scenografia di Francesco Bronzi. Uno dei principali protagonisti di questo film è l'attore italiano Aldo Maccione nato a Torino nel novembre del 1935. Si tratta di uno straordinario artista che molti ricorderanno per aver fatto parte del gruppo comico de I Brutos. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1964 grazie al regista Marino Girolami che lo inserì nel film I magnifici Brutos del West. Nello stesso anno collaborò con Adriano Celentano per la realizzazione del film Super rapina a Milano mentre nel 1970 è nel cast della pellicola La canaglia. Tra i film di maggiore successo che hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo Il colonnello Buttiglione diventa generale, Professore venga accompagnato dai suoi genitori, Il piatto piange, Due cuori una cappella, La pupa del gangster, Spogliamoci così senza pudor, La vergine il toro è il capricorno, Sono fotogenico, Fico d'India, La poliziotta a New York e tantissimi altri ancora.

NEL CAST ANCHE ASIA ARGENTO

Perdiamoci di vista, il film in onda su Canale 5 oggi, 7 agosto 2018 alle ore 23,40. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 1984 da Mario e Vittorio Cecchi Gori mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata assicurata dalla casa Penta. La regia è stata curata da Carlo Verdone il quale oltre ad essere il principale protagonista ha anche scritto sia il soggetto che la sceneggiatura con la collaborazione di Francesca Marciano. Nel cast del film sono presenti anche gli attori Asia Argento, Aldo Maccione, Anita Bartolucci, Angelo bernabucci e Mariangela Giordano. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PERDIAMOCI DI VISTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un famoso conduttore televisivo di nome Gepy è il principale protagonista di uno show nel quale vengono snocciolati con grande enfasi alcuni argomenti di interesse pubblico cercando sempre e comunque di ottenere il classico scopo. In una infuocata puntata si inizia a parlare delle difficoltà delle persone affette da disabilità di varia natura. La discussione agli occhi dello stesso conduttore appare piuttosto scontata e di scarso interesse per il pubblico a casa così liquida il tutto con una semplice battuta finale per passare ad un argomento di gossip ritenuto di maggiore rilevanza. Tuttavia non la pensa alla stessa maniera una giovane disabile di nome Arianna presente tra il pubblico la quale in piena diretta televisiva attacca duramente il conduttore provocando una reazione alquanto scomposta. Infatti Gepy inizia a blaterare accuse a dir poco clamorose nei confronti di disabili tacciati di essere razzisti nei confronti dei componenti della società civile che snobbano i loro problemi. Le dichiarazioni del conduttore avranno delle conseguenze nefaste sulla propria carriera. Infatti, l’indomani nonostante gli straordinari dati di ascolto ottenuti dalla puntata Gepy viene licenziato senza alcun preavviso. Il conduttore a questo punto si trova a dover fare i conti con quella che è la realtà della vita ed ossia si scopre solo in quanto tutti quelli che credeva essere amici erano in realtà soltanto approfittatori interessati alla sua immagine. Il destino vuole che il conduttore incontri nuovamente quella ragazza con la quale nascerà un rapporto di amicizia che poco alla volta cambierà entrambe le loro vite portandole ad avvicinarsi per una originale storia d’amore.

© Riproduzione Riservata.