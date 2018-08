Paolo Fox/ Oroscopo e previsioni di oggi 7 agosto 2018: Capricorno soddisfatto, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox oggi martedì 7 agosto 2018, previsioni segno per segno: Capricorno al top cielo interessante, gli altri? Vergine, Bilancia e Toro in difficoltà.

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 7 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele parte subito scendendo nei particolari e studiandolo segno per segno. Acquario: la Luna è decisamente favorevole oggi. In questo periodo si deve cercare dal punto di vista sentimentale una certa libertà. Oggi potrebbe avvenire qualcosa che sorprenderà, non sarà possibile essere pronti. Presto potrebbero arrivare però delle risposte importanti che regaleranno una crescita dal punto di vista esistenziale. Pesci: l'ambito sentimentale potrebbe apparire complicato, dato che i nati sotto questo segno pensano una cosa e il partner ne vuole un'altra. Quindi agosto potrà essere un mese molto utile per conciliare i desideri. Sarebbe molto interessante trovare una risposta a un quesito che ormai ci si porta dietro fin da troppo tempo. Dal punto di vista professionale ci sono diverse cose che al momento non quadrano e non sembrano essere all'altezza delle aspettative.

LUNA FASTIDIOSA PER IL TORO, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e andiamo ad osservare i segni che si possono considerare flop. La Vergine vive un momento difficile da affrontare, con diversi problemi fisici da affrontare. Si è molto preoccupati per una persona alla quale si è particolarmente legati. La Bilancia ha qualcosa da dimenticare con diverse difficoltà ancora attuali dopo diverso tempo di sofferenza. La Luna è opposta per il Sagittario che in questo momento vede diverse situazioni complicate prendere il sopravvento e rendere difficili anche le cose più semplici. Bisogna accettare nuove realtà e questo non può essere assolutamente facile. Il Toro deve combattere con una Luna contraria e anche un po' fastidiosa. Nonostante questo dal punto di vista sentimentale potrebbero arrivare delle risposte interessanti anche se la tensione che si vive per determinate situazioni può salire piuttosto rapidamente senza accorgersene nemmeno.

CAPRICORNO CIELO SCINTILLANTE, SEGNI TOP

Ora è il momento di analizzare quelli che si possono considerare i segni top. Per i nati sotto il segno dell'Ariete è un momento decisamente favorevole. Si predilige in questo momento l'ambito sentimentale con tutto il resto che sembra essere passato in secondo piano. C'è una Luna decisamente interessante per i Gemelli che vivranno una giornata molto eccitante con un ferragosto che promette scintille. Anche il Cancro può gioire della presenza di un pianeta favorevole, in questo caso si parla però di Giove che fino all'inizio del 2019 regalerà delle sorprese decisamente importanti. Lo Scorpione vivrà una giornata importante, con le tensioni nell'ambito del lavoro che si potrà decidere di lasciarsi alle spalle. Si devono costruire ora delle basi solide in vista del futuro. Il Capricorno ha un cielo interessante che può regalare delle sorprese decisamente importanti.

