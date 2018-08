Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp non ci sarà? / Jack Sparrow potrebbe non essere lui: l'indiscrezione

Johnny Depp a rischio: nel cast di Pirati dei Caraibi 6 potrebbe non essere lui Jack Sparrow. Cancellato anche il film "City of Lies" che lo vedeva tra i protagonisti

07 agosto 2018 Anna Montesano

Johnny Depp

Clamorosa indiscrezione riguardo Johnny Depp, sembra infatti che la Disney, impegnata sul sesto capitolo della saga "Pirati dei Caraibi", non abbia previsto nel cast l'attore. Inoltre la Global Road Entertainment ha cancellato l'uscita di "City of Lies" il film con Depp tra i protagonisti, la cui uscita era prevista per il 7 settembre. Logicamente parliamo di indiscrezioni e nulla più, anche perchè un Jack Sparrow senza Depp è davvero difficile da immaginare. L'attore sta pagando una situazione personale davvero complicata tra problemi finanziari e e accuse di violenza lanciata anche dall'ex moglie Amber Heard. Attendendo ulteriore notizie l'unica certezza è che "Pirati dei Caraibi 6" verrà prodotto. Ritornando invece a City of Lies, diretto da Brad Furman e con protagonisti Johnny Depp e Forest Whitaker.

Anche City of Lies cancellato

Il film racconta la storia degli omicidi irrisolti di Tupac Shakur e Biggie Smalls, e del detective che ha gestito il caso. Il debutto era previsto 7 settembre di quest’anno, ma Global Road Entertainment ha deciso di ritirarlo dalle sale. L’Hollywood Reporter, ha motivato la scelta per il periodo buio vissuto dall'attore con l'immagine sporcata da varie situazioni spiegate in precedenza. Tutto ciò non rientra neanche nella policy della Disney estremamente esigente sulla professionalità dei suoi dipendenti con James Gunn che ha pagato per ultimo in ordine temporale. Se venissero confermate le indiscrezioni per Depp sarebbe davvero un duro colpo alla sua carriera mai come ora in bilico.

