ROSA LA WEDDING PLANNER - CERCASI CASA DISPERATAMENTE/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel

Rosa la wedding planner - Cercasi casa disperatamente, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Alexandra Neldel, Sara Fazilat e Tim Bergmann. Il dettaglio.

07 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ALEXANDRA NELDEL

Rosa la wedding planner - Cercasi casa disperatamente, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 agosto 2018 alle ore 14,45. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2016 e che è stata distribuita soltanto sul circuito televisivo e nel settore del Home Video. Il film è stato diretto dal cineasta teutonico Michael Karen mentre nel cast sono presenti alcuni attori famosi anche in Italia come Alexandra Neldel, Sara Fazilat, Tim Bergmann, Janek Rieke e Petra Kelling. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

ROSA LA WEDDING PLANNER - CERCASI CASA DISPERATAMENTE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Per Rosa, una giovane e dinamica wedding planner tedesca che vive a Berlino dalla nascita, e per il proprio compagno Mark ci sono diversi problemi di cui farsi carico ed in particolare per quanto concerne la casa dove poter vivere. Infatti, i due innamorati si sono resi protagonisti di alcune situazioni che hanno incrinato enormemente il rapporto con il loro padrone di casa portando addirittura ad una causa legale. Purtroppo durante la causa i due innamorati hanno la peggio per cui di fatto sono raggiunti da un avviso di sfratto praticamente immediato. Questo comporta per Rosa e lo stesso Mark il dover necessariamente reperire una nuova sistemazione che possa essere in linea con le loro necessità. Per la serie non tutti i mali vengono per nuocere, il giudice che ha emesso la sentenza di sfratto si rivolge alla stessa Rosa per ottenere un supporto professionale ed in particolare vorrebbe che la donna si occupasse di ogni singolo aspetto relativo alla progettazione e programmazione di una promessa di matrimonio. Il giudice fa presente a Rosa che nel caso l'organizzazione dovesse andare nel migliore dei modi allora le demanderebbe anche l'organizzazione del relativo matrimonio. Intanto Rosa e Mark sono riusciti a trovare una sistemazione che possa essere pienamente soddisfacente per loro. Tuttavia c'è un piccolo particolare in quanto il proprietario della casa sarebbe disposto a concedere loro l’affitto a patto che i due riescano a trovargli la cosiddetta anima gemella. Un compito non proprio semplicissimo in quanto l'uomo non ha un carattere particolarmente avvezzo ad intrattenere rapporti di natura sociale. Tuttavia a Mark viene in mente un'idea che non viene salutata con estrema soddisfazione da Rosa in quanto prevede la presentazione al loro possibile padrone di casa di Ruth ed ossia la mamma della stessa Rosa.

