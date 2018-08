Rocio Munoz Morales incinta: Raoul Bova di nuovo papà/ Foto: "penso ogni minuto al bambino che..."

Rocio Munoz Morales incinta del secondo figlio: Raoul Bova diventa papà per la quarta volta. L'attrice non pensa al matrimonio e svela: "penso ogni minuto al bambino".

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 16.55 Hedda Hopper

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales non nasconde la gioia di diventare mamma per la seconda volta. Ai microfoni del settimanale Chi, oltre a confermare la gravidanza, l’attrice spagnola ha anche parlato dell’immenso amore che prova per il compagno Raoul Bova con il quale ha trovato la sua serenità. Felice e sempre più innamorata, almeno per il momento, la Morales svela di non pensare al matrimonio e di avere in testa solo il bambino che porta in grembo. “A oggi non ci penso, ma mi sento già sposata nell'anima. Poi mai dire mai, ma i miei pensieri e le mie energie sono concentrate sul bellissimo momento che stiamo vivendo. Penso ogni minuto al bambino che porto con me, e sono felice”, ha raccontato l’attrice che si sente già completa così. I prossimi mesi, dunque, saranno totalmente dedicati al suo piccolo, ma fra qualche anno, Rocio e Bova potrebbero anche decidere di convolare a giuste nozze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROCIO: "MI SENTO BENISSIMO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA"

Dopo la nascita di Luna, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono pronti a fare il bis. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, l’attrice spagnola ha confermato la seconda gravidanza che le sta donando un periodo di forza e serenità. “Mi sento benissimo sotto tutti i punti di vista: ho un sorriso continuo, da quando sono incinta non mi sono mai arrabbiata, non ho mai avuto un dolore. Sto lavorando e viaggiando tanto, ho una bambina da gestire, ma sento una forza enorme” – ha spiegato l’attrice che, dopo aver condotto la versione spagnola di Ballando con le stelle, tornerà presto in onda in Italia con la nuova stagione di Un passo dal cielo. Per l’attrice si tratta del secondo figlio mentre per Bova del quarto. Oltre a Luna, infatti, l’attore è anche papà di Alessandro e Francesco nati dal suo matrimonio con Chiara Giordano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROCIO INCINTA SU INSTAGRAM

E alla fine la conferma è arrivata. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova presto saranno genitori bis e adesso non vi è alcun dubbio visto che proprio la futura mamma ha postato su Instagram una foto che vale più di mille parole. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi che, la scorsa settimana, ha dato fiato a quello che è diventato subito il gossip dell'estate e lo stesso Gabriele Parpiglia ha usato i social per pubblicare una foto della Morales con le forme arrotondate mentre gioca con la figlia Luna. Secondo il settimanale, l'attrice sarebbe già al suo quinto mese di gravidanza e proprio tutti questi dettagli hanno lasciato intendere subito che non si trattasse di rumors ma della verità. Proprio per questo i fan si sono riversati subito sui social per dire la loro a riguardo e complimentarsi con la coppia e proprio oggi i ringraziamenti della Morales vanno a tutti coloro che "con i loro messaggi le hanno riempito il cuore".

ROCIO MAMMA BIS

L’attrice è stata in tv fino a qualche settimana fa per la conduzione, in Spagna, della versione iberica di Ballando con le stelle senza mai mostrare le sue forme fino a quando i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini non l'hanno immortalata in un parco di Madrid insieme alla sua bambina, nata nel 2015. Dall'altro lato, invece, c'è il dolce papà, Raoul Bova, con il quale sta insieme ormai dal 2013 dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli Alessandro e Francesco. I due attori hanno superato la tempesta che li ha travolti dopo il divorzio di Bova e sono giunti fino a qui, fino alla loro perfetta famiglia allargata che ha saputo conquistare i fan. Clicca qui per vedere la foto del momento.

