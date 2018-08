SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi sei

In estate proliferano su rotocalchi, siti e radio i classici test con cui conoscere alcuni tratti della propria personalità. Anche I COMICASTRI hanno i loro Testini pigri da sottoporvi

07 agosto 2018 Comic Astri

Estate o… testate? No, le capocciate non c'entrano nulla! È che l'estate porta immancabilmente con sé (radio e rotocalchi, non solo gossippari, ne sono gli immancabili ed estenuanti capofila) la mania dei test. Con il loro alquanto scontato seguito di quesiti cifre, punteggi. Come potrebbe confermarvi qualche esperto di psicologia, è vero che questi strumenti danno la possibilità di misurare attitudini e capacità, oppure delineare dei tratti di personalità, emotività, intelligenza, ma le modalità di somministrazione, i quesiti posti, i tempi di risposta dovrebbero essere molto più omogenei, invece…

Invece finisce che si banalizza tutto: esattamente come faremo noi… testé! Perciò… se siete stanchi di scoprire in 30 estenuanti domande tutto ciò che di voi stessi già conoscete alla perfezione, se la vostra risposta a qualsiasi domanda è più o meno "Ma chi se ne frega!", allora abbiamo quello che fa per voi.

Ci avevamo già provato qualche anno fa, ci abbiamo lavorato su (termine improprio per noi comicAstri, ma tant'è: l'estate fa sempre fare cose folli…) e siamo pronti a presentarvi subito i nuovi Testini, questionari monotematici con una sola domanda e quattro/cinque risposte tra cui scegliere la vostra, pensati appositamente per coloro ai quali la noia devasta il tempo libero e soprattutto per quelli la cui pigrizia impedisce elucubrazioni lunghe e poco agevoli.

Ma già dalle parti di Fregene sorge un grido: "Ahò, ariva ar dunque che me sto già a scoccià!". Bando alle ciance, eccovi subito accontentati! imperdibile e infallibile, ecco il primo capitolo de "I Testini Pigri"! Con un'avvertenza: purtroppo per voi, ne seguiranno altri!

I TESTINI PIGRI/1: VOI E IL SESSO

DOMANDA

Preferite fare l'amore:

A) In un prato

B) In macchina

C) Sotto la doccia

D) Rotolandovi nudi sulla neve

RISPOSTE E PROFILI

A) ANALLERGICI

Completamente insensibili alle graminacee, urticacee e a tutte le stramaledette erbacee, non solo ignorate l'esistenza del raffreddore da fieno, ma pensate che l'allergia sia un detto che ha reso famoso Mike Bongiorno ("Siore e siori, allergiaaaaaa!!!"). Siete una razza in via d'estinzione e come tale protetta dal Wwf. Pensate sia facile, nelle vostre condizioni, trovare oggi una ragazza disposta a farlo in un prato? O siete degli illusi o siete vergini.

B) RAMPANTI

Donne e motori, gioie e dolori. Questo è il vostro stile di vita. Vi siete, però, fatti da soli. Ricordate ancora la prima volta, con Gina la tabaccaia (per la cronaca, 12 anni più di voi), dentro il suo Apecar (voi non avevate ancora la patente...)? Da allora ne avete messo di carburante nei serbatoi. Adesso si sta così comodi nel vostro fuoristrada (aria condizionata, frigobar, c'è pure il Wc), però... che tempi, quei tempi!

C) IGIENISTI PATOLOGICI

A far l'amore sotto la doccia non ci sarebbe niente di male se non provaste maggior piacere nel lavarvi. E pensate che il vostro partner non se ne accorga?

D) SCIATORI

Vi piacerebbe, vero? Invece... Scemi! Ecco cosa siete! Ma vi puzza la salute? Lasciate perdere e concentratevi meno sulla location e più sull'oggetto dei vostri desideri...

