Sospesi nel tempo, Rete 4/ Curiosità sul film con Michael J. Fox (oggi, 7 agosto 2018)

Sospesi nel tempo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson, alla regia Peter Jackson. La trama del film nel dettaglio.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.31 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rete 4

La seconda serata di Rete 4 di questo martedì 7 agosto 2018 vede nella sua programmazione una pellicola assai spassosa che intreccia commedia e orrore grazie all'accurata regia di Peter Jackson. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Fran Walsh e lo stesso regista, la produzione è stata firmata da Jamie Selkirk con il produttore esecutivo Robert Zemeckis mentre la casa cinematografica che ha reso possibile la realizzazione del film è la Universal Pictures. Il montagio è stato realizzato da Jamie Selkirk con gli effetti speciali di Weta Digital con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Danny Elfman e la scenografia di Grant Major. La pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America nel 1996 con la durata di circa due ore. La principale protagonista al femminile di questo film è l'attrice americana Trini Alvarado nata a New York nel gennaio del 1967 da un padre spagnolo e da una madre di origini portoricane, la sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1979 grazie al regista Robert M. Young che l’ha inserita nel cast del film Rich Kids mentre nel 1980 ha collaborato con Allan Moyle per la pellicola Times Square. I principali film in cui ha recitato nel corso della propria carriera fino a questo momento ricordiamo The babe La leggenda, Piccole donne, la famiglia Perez, Paulie - Il pappagallo che parlava troppo e Love & Secrets. Nel corso della carriera ha recitato in molteplici serie di successo come Kate e Allie, Fringe e Law & Order Unità speciale.

NEL CAST MICHAEL J. FOX

Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 1996 prodotta dalla casa cinematografica Universal Pictures per la regia di Peter Jackson. Il soggetto è stato scritto da Frank Walsh e dallo stesso regista i quali si sono occupati anche dell'adattamento della sceneggiatura. Nel cast figurano Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson, John Astin e Jeffrey Combis.

SOSPESI NEL TEMPO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Frank è un giovane e promettente architetto americano che tuttavia vedrà la propria vita sia professionale che sentimentale venire completamente stravolta dalla drammatica morte della moglie Debra. Una morte avvenuta nell'ambito di un incidente stradale che per sempre avrà delle conseguenze per Frank. Infatti l'uomo decide di lasciare la propria professione in quanto dal giorno dell'incidente lui ha appreso la capacità di vedere fantasmi ed in particolare si trova ad avere a che fare con un vecchio pistolero vissuto ai tempi del Far West, un eccelso matematico vissuto negli Stati Uniti d'America intorno agli anni 50, un gangster molto pericoloso che tra gli anni 20 e gli anni trenta ha dettato legge in diverse città americane. Questa nuova capacità lo porta ad inventarsi un nuovo lavoro ed ossia quello di effettuare l'esorcismo di qualsiasi genere di location alle prese con infestazioni di fantasmi che naturalmente saranno in combutta con lui. Durante una di queste forme di esorcismo Frank farà la conoscenza di Lucy la quale avrà un futuro molto simile al suo in quanto il marito improvvisamente muore. La cosa coinvolge tantissimo Frank il quale avendo avuto a che fare con il marito di Lucy ha visto ad un certo punto sulla sua fronte illuminarsi un numero prima di morire per un improvviso attacco cardiaco. Questo porta Frank ad effettuare delle indagini che gli permettono di capire come dietro alla morte del marito di Lucy e della propria amata moglie di sia una entità malefica che per l'appunto uccide le persone per il solo gusto di farlo. Frank e Lucy tra mille difficoltà inizieranno così una complessa battaglia con una entità spirituale molto difficile da contrastare.

