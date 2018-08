Terremoto 10.0, Tv8/ Curiosità sul film con Henry Ian Cusick e Cameron Richardson (oggi, 7 agosto 2018)

Terremoto 10.0, il film catastrofico in onda su Tv8 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Henry Ian Cusick e Cameron Richardson, alla regia David Gidali. Il dettaglio della trama.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.27 Cinzia Costa

il film catastrofico in prima serata su TV8

La prima serata di Tv8 si apre con la pellicola d'azione e catastrofica realizzata nel 2014 in USA ed è stata diretta da David Gidali mentre la sceneggiatura è stata estesa da Alex Greenfield e Nancy Leopardi, il montaggio invece, è stato realizzato da Ruben Sebban. La casa cinematografica che ha finanziato il progeto è la Indy Entertainment e la distribuzione è stata gestita dalla Marvista Ebtertainment. Tra le principali protagoniste di questo film figura l'attrice americana Cameron Richardson nata nel settembre del 1979 a Baton Rouge. Si tratta di un artista particolarmente famosa anche per il suo aspetto estetico tant'è che nel 2002 è stata inserita da svariate riviste nella stretta cerchia delle donne più sexy del pianeta. Per quanto concerne la sua carriera sul grande schermo essa ha avuto inizio nel 2002 in un film diretto da Frank McKlusky mentre nel 2003 ha prima recitato nella pellicola Barely Legal - Doposcuola a luci rosse e quindi nell'ambito del film Dorm Daze - un college di svitati. Tra le principali pellicole che l'hanno vista tra le protagoniste ricordiamo Alla deriva - Adrift, La setta delle tenebre, Alvin Superstar e Holy Ghost People. In televisione ha preso parte a numerose serie di successo come FBI Protezione Famiglia, Dr. House Medical Division, Shameless e Entourage.

NEL CAST HENRY IAN CUSICK

Terremoto 10.0, il film catastrofico in onda su Tv8 oggi, martedì 7 agosto 2018 alle ore 21,30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d'America è che è stata destinata alla sola distribuzione sul circuito televisivo e sulla home video. La regia è stata curata da David Gidali mentre nel cast figurano alcuni attori che sono noti anche in Italia come nel caso di Henry Ian Cusick, Cameron Richardson, David Chokachi, Jeffrey Jones e Kristen Dalton. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TERREMOTO 10.0, LA TRAMA DEL FILM CATASTROFICO

La città di Los Angeles è più in generale lo stato della California sono notoriamente alle prese con eventi di natura sismica che sembrano pregiudicare la sicurezza dei cittadini. Una situazione dovuta ad una falda che vede buona parte della stessa California nelle condizioni di potersi staccare dal resto del continente Nord americano in qualsiasi momento e con conseguenze decisamente drammatiche per i milioni di cittadini presenti sul territorio. In particolare una serie di terremoti inizia a manifestarsi con una certa costanza proprio con epicentro nella principale città californiana di Los Angeles. Gli eventi si guadagnano l'attenzione di una scienziata di nome Emily la quale elabora un proprio documento che seguendo l'evoluzione degli ultimi anni del territorio, porta a palesare la possibilità della manifestazione di un evento catastrofico dalle conseguenze inimmaginabili. Secondo i calcoli della scienziata, questa serie di terremoti possono essere una sorta di avvertimento per un terremoto di magnitudo che potrebbe avvicinarsi al teorico 10.0. Una teoria che la scienziata propone alle autorità competenti ma che tuttavia non viene presa in considerazione in quanto ritenuta eccessivamente negativa senza avere riscontri oggettivi. Purtroppo il continuo manifestarsi di questi eventi sembrano dare ragione fino a che non si manifesta un evento dall'enorme portata. A questo punto la scienziata insieme ad un intrepido ingegnere di nome Jack che collabora da diversi anni con una compagnia che si occupa del monitoraggio dei terremoti, decidono di unire le rispettive conoscenze per cercare di porre argine alla catastrofe. Nello specifico i due iniziano a collaborare per riuscite a spostare l'epicentro del terremoto di alcune centinaia di chilometri in maniera tale che possa colpire una zona completamente disabitata della California salvando così milioni e milioni di persone. Naturalmente i due dovranno mettere a rischio le proprie vite per un tentativo che in alcuni momenti sembrerà essere disperato.

