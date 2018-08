THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 7 agosto 2018: Shaun è innamorato di Lea?

The Good Doctor, anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.

The Good Doctor, in prima Tv assoluta su Rai 1

THE GOOD DOCTOR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 7 agosto 2018, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor, in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo "Vita nuova" e "Sacrificio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla morte di una paziente a causa di un diabete, Glassman (Richard Schiff) decide di impedire a Claire (Antonia Thomas) di entrare ancora in sala operatoria. Vuole infatti che inizi una terapia per riuscire a superare il lutto, prima di accettarla ancora per un intervento. Claire è sicura di stare bene, ma durante un piccolo intervento ad un anziano dimostra di esitare di fronte ad una piccola incisione. Poco dopo, Shaun (Freddie Highmore) assiste all'arrivo di un giovane paziente autistico in ospedale, che rifiuta di essere toccato dagli estranei. Jared (Chuku Modu) invece scopre che il suo paziente, Glen (Paul Dooley), è scomparso. In seguito, Shaun e Glassman hanno una discussione sul tipo di televisore che lo specializzando vorrebbe acquistare per il proprio appartamento. Analizzando le telecamere, Jared scopre che Glen potrebbe essersi nascosto nel seminterrato. L'anziano gli rivelerà in seguito di voler morire e di aver rotto il vecchio peacemaker apposta. Durante una risonanza magnetica, Liam (Coby Bird) invece dimostra di essere terrorizzato e finisce per sbattere contro la struttura del dispositivo medico. I genitori del ragazzo autistico decidono poi di interrompere i test. Claire tuttavia scopre che Shaun ha delle difficoltà ad approcciarsi con Liam per via del disturbo che condividono. Liam però riuscirà a far cambiare idea alla coppia, richiedendo proprio Shaun come suo medico.



Dopo essersi preparato per la mattina, seguendo la sua solita routine, Shaun riceve una visita inaspettata di Lea (Paige Spara). La ragazza è infatti infuriata con l'amministratore perché le ha staccato la luce senza avvisarla. Subito dopo, mentre si trova in un alimentari, Shaun si oppone agli ordini di un rapinatore e provoca il ferimento di una delle clienti. Glassman però non accetta la decisione di Melendez (Nicholas Gonzalez) di permettere allo specializzando di rimanere in ospedale. Shaun si sottopone poi ad una visita con una terapeuta, mentre il rapinatore si agita dopo aver ripreso conoscenza ed aggredisce Claire. La paziente invece manifesta dei problemi ai reni, ma grazie all'intervento di Shaun, Melendez riesce a fermare la complicazione. Nel frattempo, Claire richiede di non assistere il rapinatore, ma la dottoressa Lym (Christina Chang) le impone di curarlo come qualsiasi altro paziente. Dopo aver dato retta a Jared, Melendez si accorge che i consigli di Shaun potrebbero salvare la vita della paziente. Glassman tuttavia crede che lo specializzando dovrebbe avere un altro mentore. Una volta a casa, Shaun rivede Lea e riceve un abbraccio che lo lascia interdetto.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 9 "VITA NUOVA"

Un giovane ragazzo del Congo viene ricoverato in ospedale a causa di una malattia congenita, che compromette le sue capacità cardiache. Intanto, Shaun continua a pensare all'ultimo incontro con Lea ed all'abbraccio che gli ha fato la ragazza, che lo ha mandato in confusione. Decide quindi di fare una serie di domande a Claire per capire se Lea stia flirtando, ricevendo in cambio dalla collega una serie di lezioni su come conquistare la vicina di casa. Claire invece si unisce ad un tecnico di laboratorio per riuscire a guarire una paziente affetta di tumore alla gola e che potrebbe avere un tessuto fuori posto alla laringe.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 10 "SACRIFICIO"

Shaun accetta i consigli di Glassman per incontrare una terapeuta, ma alla fine cambia idea. Il giovane chirurgo ha infatti scoperto grazie ad un paziente, Bobby Otto, che potrebbe anche smettere di seguire gli ordini degli altri. Nel frattempo, Claire subisce delle avances scomode da parte del dottor Matt Coyle, mentre stanno visitando un paziente. Quando Jared lo scopre, va su tutte le furie e minaccia fisicamente il medico, con la conseguenza che viene licenziato dall'ospedale. Jessica rivelerà invece a Melendez di non voler avere figli, mentre entrambi si trovano a cena con il padre della direttrice.

