The Reach - Caccia all'uomo, Rai 3/ Curiosità sul film con Jeremy Irvine (oggi, 7 agosto 2018)

The Reach - Caccia all'uomo, il film in onda su Rai 3 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Jeremy Irvine, Michael Douglas, Ronny Cox, alla regia Jean Baptiste Leonetti. Il dettaglio.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.29 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 3

The Reach - Caccia all'uomo è la pellicola thriller scelta da Rai 3 per la sua prima serata di oggi, martedì 7 agosto 2018. La regia è stata affidata a Jean-Baptiste Leonetti mentre il soggetto è stato realizzato da Robb White e la sceneggiatura da Stephen Susco. La direzione della fotografia è stata curata da Russell Carpenter, il montaggio è stato realizzato da Adam Wolfe con le musiche di Dickon Hinchiffe e la scenografia è stata ideata da Clark Hunter. La pellicola è stata prodotta in USA nel 2014 e la sua durata è di circa 90 minuti. Tra i principali protagonisti di questo film figura l'attore e musicista statunitense Daniel Ronald Cox meglio conosciuto dai propri fan semplicemente come Ronny Cox. Nato nel luglio del 1938 ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema grazie al regista John Boorman che lo ha voluto nel cast della pellicola Un tranquillo weekend di paura. Nel 1976 è stato diretto dal regista Hal Asby per la pellicola Questa terra è la mia terra mentre nel 1977 lo ritroviamo sul set del film La macchina nera diretto da Elliot Silverstein. Tra i migliori film che lo hanno visto protagonista nel corso della sua carriera ricordiamo anche Salvate il Gray Lady, Il campo di cipolle, Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, Robocop, Balle Spaziali 2 - La vendetta, Atto di forza, Capitan America, Scissors - Forbici, Piovuta dal cielo, Blu profondo e Gli ultimi fuorilegge.

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche americane nel 2014 con la regia curata da Jean Baptiste Leonetti, il soggetto è stato scritto da Robb White, l'adattamento della sceneggiatura è stato eseguito da Stephen Susco mentre nel cast sono presenti Jeremy Irvine, Michael Douglas, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, Martin Palmer e Patricia Bethune. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE REACH - CACCIA ALL’UOMO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Ci troviamo nello Stato della California. Un pezzo di Stati Uniti d'America che non può essere soltanto identificato con le magnificenze di Las Vegas oppure di Los Angeles ma è anche uno sconfinato deserto che nei secoli ha visto eroici uomini e pistoleri confrontarsi e battagliare anche in nome della libertà. Per la precisione nel deserto del Mojavi, vive un giovane ragazzo di nome Ben il quale essendo un profondo conoscitore di tutte le vallate e di ogni singolo pezzo del deserto, si guadagna da vivere vestendo i panni della guida. La vita di Ben tuttavia non è fatta soltanto di escursioni avventurose e battute di caccia all'interno del deserto ma è anche arricchita da una bellissima storia d'amore. Una storia che è arrivata ad un punto di svolta in quanto la fidanzata del ragazzo è costretta a partire per intraprendere gli studi universitari. Il giorno dopo la partenza della donna Ben decide di accettare una importante offerta avanzata da un ricco imprenditore che vorrebbe l'aiuto del ragazzo per attraversare il deserto ed iniziare una battuta di caccia per cercare un esemplare di muflone. Per il ricco imprenditore questo sarebbe l'ennesimo trofeo di caccia da esporre nella propria personale mostra. Purtroppo per Ben quella che sembrava una giornata qualsiasi si trasforma in una drammatica circostanza in quanto all'improvviso diventa lui la preda di una inverosimile caccia all’uomo. Ben sarà costretto a far leva sulla propria conoscenza minuziosa di tutti i luoghi del deserto e sulle proprie capacità di sopravvivere in una zona così inospitale per riuscire a scappare alla furia omicida dell'imprenditore e dei propri scagnozzi.

