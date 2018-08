Temptation Island 2018, le coppie un mese dopo/ Riccardo si trasferisce da Ida, Lara nuova vita

Un mese dopo le ultime registrazioni di Temptation Island 2018, le coppie tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato.

La puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 ha definitivamente chiuso la stagione di Temptation Island 2018. Un'avventura che nel bene e nel male è stata utile a tutte le coppie che hanno partecipato. Da Oronzo e Valentina a Giada a Francesco, passando per Ida e Riccardo, Raffaela e Andrea, Martina e Gianpaolo, Lara e Michael. Di queste sei coppie soltanto quattro hanno trovato il lieto fine al termine del programma, due di queste invece hanno interrotto la propria relazione. L'appuntamento conclusivo con Temptation Island è servito per rivivere tutte le emozioni della stagione, ma anche e soprattutto per conoscere gli sviluppi e tutte le curiosità a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni. Così la prima coppia a presentarsi felicemente insieme al colloquio con Filippo è stata quella formata da Oronzo e Valentina.

Temptation Island un mese dopo

Alcuni rumors della vigilia avevano messo in dubbio la solidità del rapporto tra Oronzo e Valentina, ma i due hanno smentito le malelingue con un sorriso genuino e tante buone intenzioni. Lei ha detto di aver visto un cambiamento importante in Oronzo, lui ha spiegato i suoi miglioramenti: "Adesso le ragazze le guardo in modo diverso da prima...". Grandi progetti in vista, così come per Ida e Riccardo. L'affascinante operaio pugliese ha dichiarato di voler prendersi cura di Ida e di suo figlio Samuele, trasferendosi a Brescia. Non saranno le Bahamas, dice lui, ma in amore si può chiudere un occhio. L'unica cosa che invece ha voluto chiudere Martina è la sua storia con Gianpaolo, tirata per le lunghe nonostante due caratteri molto diversi. Lui è ancora ferito dalla fine della relazione, lei vive alti e bassi ma è convinta della decisione presa.

Titoli di coda e lieto fine

Andrea e Raffaela stanno benone. Lei è felice della sua storia d'amore col fidanzato, dopo aver trascorso a suo dire "ventuno giorni di inferno" all'interno del reality: "A Temptation ero certa che mi lasciasse. Adesso non mi sembra vero di vivere quello che stiamo vivendo. Spero di restare così per sempre". Come era previsto, invece, non c'è stato nulla da fare per Lara e Michael. Lui sembra aver le idee molto confuse e i comportamenti incoerenti tenuti lontani dalle telecamere hanno messo un muro tra lui e la sua ormai ex ragazza. Lara vuole guardare avanti e senza rancore si augura il meglio. Finale migliore per Giada e Francesco, entrambi desiderosi di scrivere un futuro roseo ma soprattutto di costruirlo insieme. A cominciare da una nuova casa con una stanza in più. La famiglia si allarga?

