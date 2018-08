Una piccola impresa meridionale, Canale 5/ Curiosità sul film con Rocco Papaleo (oggi, 7 agosto 2018)

Una piccola impresa meridionale, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Rocco Papaleo che ha diretto anche la regia, Barbara Bobulova e Riccardo Scamarcio.

Una piccola impresa meridionale è la pellicola che viene trasmessa stasera in prima visione tv su Canale 5 che è stata prodotta nel 2013 in Italia e diretta da Rocco Papaleo che si è occupato anche del soggetto. Questo è il secondo film che Rocco Papaleo dirige da regista, dopo il primo successo, Basilicata coast to coast (2010) e seguito nel 2016 da Onda su onda. Una piccola impresa meridionale ha avuto un buon successo al botteghino, incassando 3,6 milioni di euro per l'intero periodo di programmazione, di cui 1,2 milioni solo nel primo week end di programmazione. Alcuni critici hanno definito Una piccola impresa meridionale quasi un musical, in effetti ci sono molte parti in cui i personaggi, specie Arturo interpretato da Riccardo Scamarcio, cantano e suonano. Questo perché Papaleo, oltre che attore e regista, è anche musicista e voleva dare una chiara impronta in questo senso al suo lavoro. Il faro in cui va ad abitare don Costantino è il simbolo della ricostruzione di sè che portano avanti i vari personaggi della vicenda.Nella realtà in faro si trova in provincia di Oristano, a capo San Marco, non distante da Tharros. Riccardo Scamarcio è diventato noto al grande pubblico recitando in film come La meglio gioventù (2003), Tre metri sopra il cielo (2004) e Romanzo criminale (2005). Siccome ama molto cantare, ha detto di essere stato felice che Papaleo gli abbia fatto interpretare il ruolo di Arturo.

Una piccola impresa meridionale, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 agosto 2018 alle ore 21,30. Si tratta di una produzione italiana scritta, diretta ed interpretata dal popolare attore comico Rocco Papaleo, la sceneggiatura è tratta da un libro che ha scritto lui stesso. Il film è stato prodotto e distribuito dalla Warner Bros nel 2013 e questa sera viene trasmesso per la prima volta sul piccolo schermo. Rocco Papaleo è il protagonista nei panni di don Costantino. Insieme a lui fanno parte del cast Barbara Bobulova (Magnolia) e Riccardo Scamarcio (Arturo). La pellicola ebbe una nomination ai Nastri d'Argento, ai David di Donatello e ai Ciack d'Oro, ma non riuscì a vincere nessuno dei tre premi. Il film è ambientato in Puglia ma le riprese si sono svolte in Sardegna. Scopriamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Don Costantino decide di togliere la veste talare e di tornare alla vita civile. Sua madre non prende bene la cosa: già deve affrontare la vergogna di una figlia divorziata e non vuole che si sappia in giro che anche suo figlio si è spretato. Allora costringe Costantino ad andare a vivere nel vecchio faro di famiglia, dove spera resti isolato e ignorato dai più. In realtà succede proprio il contrario, come attirati da quel rifugio sicuro, intorno a Costantino comincia a formarsi una piccola e strampalata comunità che pian piano troverà il suo senso nella convivenza quotidiana.

