Una pistola per Ringo, Iris/ Curiosità sul film diretto da Duccio Tessari (oggi, 7 agosto 2018)

Una pistola per Ringo, il film in onda su Iris oggi in seconda serata. Nel cast ci sono Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca, alla regia Duccio Tessari.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.31 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Iris

Il film è stato prodotto nel lontano 1965 da una collaborazione tra Spagna e Italia ed è stato diretto da Duccio Tessari il quale ha anche curato il soggetto, la sceneggiatura è stata invece estesa da Alfonso Balcazar. La produzione del film è stata firmata da Luciano Ercoli e la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Cineriz. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Licia Quaglia con le musiche di Ennio Morricone e Bruno Nicolai,la scenografia è stata ideata da Carlo Gentili che ha anche disegnato i costumi di scena e la fotografia sviluppata da Sergio D'Offizi. Tra le principali protagoniste di questa pellicola c'è l'attrice cinematografica italiana Lorella De Luca famosa anche con lo pseudonimo Hally Hammond. Un'artista particolarmente apprezzata nata a Firenze nel 1940 è scomparsa nel gennaio del 2014. La sua carriera cinematografica è avvenuta nel 1955 collaborando con un grandissimo maestro del cinema italiano come Federico Fellini nell'ambito della pellicola Il bidone mentre nell'anno seguente è stata diretta prima da Dino Risi nel film Poveri ma belli e poi da Pietro Francisci nel film Orlando e i Paladini di Francia. Tra le pellicole di maggior successo che ha caratterizzato la carriera di questa attrice ricordiamo i film Il medico e lo stregone, Padri e figli, L'ultima violenza, i misteri di Parigi, Domenica è sempre domenica, Tuppe tuppe marescià, Nel segno di Roma, Costa Azzurra, Bellezze sulla spiaggia, Il ritorno di Ringo, Safari Express, La madama e Bonus Malus.

NEL CAST GIULIANO GEMMA

Si tratta di un classico film spaghetti western che è stato prodotto da diverse case cinematografiche tra cui Produzioni Cinematografiche Mediterranee mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla Cineriz. La regia è del cineasta italiano Duccio Tessari il quale ha scritto anche il soggetto ed adattata la sceneggiatura assieme ad Alfonso Balcazar. Nel cast si curano tanti artisti molto famosi soprattutto in quell'epoca come Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca, Nieves Navarro e Antonio Casas. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNA PISTOLA PER RINGO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

In una cittadina del vecchio e selvaggio West una banda di criminali assaltano la locale banca riuscendo a mettere le mani su uno straordinario bottino di svariate centinaia di migliaia di dollari. Lo sceriffo della cittadina insieme a tanti uomini volontari inizia a dare la caccia ai malviventi che tuttavia sentendosi braccati riescono a trovare rifugio presso una fattoria nella quale vive il maggiore Brown e la sua splendida figlia Ruby che tra le altre cose è anche la promessa sposa dello stesso sceriffo. I malviventi prendono in ostaggio sia il maggiore che la figlia minacciando lo sceriffo di uccidere tutti se non sarà dato loro la possibilità di andare via con il bottino in totale tranquillità. Temendo che ci possano essere delle ritorsioni sugli ostaggi. Lo sceriffo decide di prendere in considerazione la possibilità di liberare un famoso pistolero presente nella cella della sua stessa cittadina, in particolare si chiama Ringo ed è apprezzato e famoso in tutto il west, non solo per la sua capacità di utilizzare la rivoltella ma anche e soprattutto per essere in grado di saper se la cava in qualsiasi genere di situazione. Lo sceriffo d'accordo con il sindaco e le altre cariche della cittadina decide di liberare Ringo sottoscrivendo con lui un patto che prevede la liberazione degli ostaggi e la cattura dei malviventi in cambio del 30% del bottino dello della stessa banda, ovviamente insieme alla sua liberà. Ringo decide di accettare questo incarico e quindi arriva all'interno della fattoria facendosi passare per un malvivente alle calcagne ci sarebbero degli uomini di legge. Ringo inizia a trattare con il capo della banda allo scopo di riuscire a guadagnarsi la sua fiducia tant'è che gli racconta di quanto hanno proposto a lui lo sceriffo e di come lui sia disposto a aiutare gli stessi fuorilegge ad andare via in cambio della stessa quota. Insomma Ringo con le sue straordinarie capacità di interloquire riuscirà a distruggere uno per un'intera Bata e soprattutto portare in salvo Ruby ed il suo adorato padre.

