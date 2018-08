Uomini e Donne/ Foto, Gemma Galgani ringrazia Ida Platano: “una giornata indimenticabile”(Trono over)

07 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Lontana dal parterre di Uomini e Donne e dall’influenza di Giorgio Manetti, Gemma Galgani sta vivendo un’estate piena di soprese e all’insegna dell’amicizia. Nelle ultime ore, infatti, la dama del trono over è stata raggiunta dalla sua migliore amica ed ex concorrente di Temptation Island 2018 Ida Platano, con la quale ha avuto modo di passare qualche ora in completo relax. E sui social non sono mancati gli scatti dei loro incontri, foto ricche di sorrisi e momenti spensierati, che hanno quasi del tutto cancellato quelle lacrime che solo pochi giorni fa sgorgavano copiose dal volto di entrambe. “Grazie Ida a te e Samu per avermi regalato una giornata indimenticabile! #gemmagalgani”, scrive l’ex di Giorgio Manetti sul suo profilo ufficiale Instagram e il suo post, condiviso nel primo pomeriggio di ieri, in poche ore ha collezionato numerose interazioni. Se vi siete persi lo scatto, potete cliccare qui e visualizzarlo su Instagram.

L'APPELLO DI GEMMA SUI SOCIAL "OCCUPIAMOCI DELLA LETTURA"

Cresce il consenso per Gemma Galgani, che dopo aver spopolato in tv con i suoi siparietti amorosi, continua a collezionare un certo successo anche sui social. La dama del trono over, infatti, di recente ha catturato l’attenzione di migliaia di fan pubblicando un post sull’importanza della lettura nella vita di tutti i giorni e il suo messaggio, in sole poche ore, ha fatto il pieno di commenti. Ecco le sue parole: “Buongiorno oggi occupiamoci della lettura: cibo dell’anima! I libri, come le persone, hanno sempre qualcosa di nuovo da darti! Baci baci”. Ad accompagnare questo post, anche un’immagine con un breve messaggio: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Vacanze, incontri con le amiche - una su tutte Ida Platano - e letture impegnate: l’estate di Gemma Galgani continua a riservare molte sorprese: ha già dimenticato Giorgio Manetti? A questo link è possibile visualizzare il suo post su Facebook.

