Uomini e Donne/ Sonia Lorenzin rassicura i fan dopo il terremoto in Indonesia: “Stiamo bene” (Trono classico)

Uomini e Donne trono classico: nel bel mezzo della sua vacanza in Indonesia in compagnia del suo attuiale fidanzato, Federico Piccinato, Sonia Lorenzini…

07 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Sonia Lorenzini (Facebook)

Pericolo Scampato per Sonia Lorenzini: l’ex tronista di Uomini e Donne, in vacanza con il suo attuale fidanzato, Federico Piccinato, si è ritrovata nel bel mezzo del terremoto che nei giorni scorsi ha colpito l’Indonesia. L’ex protagonista del trono classico e il suo compagno sono fortunatamente illesi, ma, a causa del loro ultimo tag, che li localizzava in prossimità dell’epicentro, per qualche ora sono stati in molti a temere il peggio. A rassicurare tutti è stata però proprio Sonia Lorenzini, che qualche ora fa ha dato notizie di sé attraverso una diretta social: “Stiamo bene, ora siamo in attesa di prendere un volo per rientrare in Italia. Abbiamo passato una notte veramente terribile, perché c’è stato un po’ di panico generale e inizialmente sembrava ci fosse un allarme tsunami, quindi di siamo rifugiati su una montagna, ospitati da gente del posto carinissima”. A questo link è possibile visualizzare le storie condivise dall'ex tronista su Instagram.

ATTIMI DI TERRORE PER SONIA LORENZINI

Dopo aver rassicurato tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute, Sonia Lorenzini ha pubblicato dei brevi post per descrivere la paura vissuta in quegli attimi di terrore; ecco le sue parole: “Non so esattamente descrivervi come mi sento, tralasciando la stanchezza, ma saprei descrivere ogni secondo da quel frastuono”, scrive su IG Story l’ex tronista di Uomini e Donne. “La porta aperta e i pezzi di muro che cadevano, la corsa sulla strada in preda al panico, l’agitazione e la paura, da lì in poi il caos”, continua la Lorenzini, che in seguito al sisma ha temuto l’arrivo di uno tsunami e per questo ha cercato un riparo nelle parti più alte del villaggio: “Ci siamo trovati ad arrampicarci nel vero senso della parola, su una montagna”. Al suo fianco, però, c’era il suo attuale fidanzato Federico Piccinato, che negli attimi ti terrore non si è mai separato da lei: “Il mio ometto (…) non mi ha MAI MAI MAI lasciata per un secondo”.

