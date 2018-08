Victoria Beckham/ Assume il figlio Brooklyn ma licenzia 60 dipendenti: conti in rosso ma...

Victoria Beckham continua ad essere presa di mira per via dei suoi conti in rosso soprattutto adesso che arriva il licenziamento per 60 dipendenti e l'assunzione del figlio Brooklyn

Victoria Beckham è finita nuovamente nel mirino della stampa e del popolo dei social tra polemiche e accuse. Questa volta ad attirare l'attenzione non è il suo ennesimo look sbagliato, nemmeno il suo no a tornare sul palco delle Spice Girls o la possibile crisi con il marito David (che spiegherebbe il suo continuo muso lungo), e allora cosa ha combinato questa volta la Spice? Sembra proprio che a finire sotto accusa questa volta sono i suoi affari e il suo conto in rosso ormai da quasi due anni. Secondo i bene informati sembra che la Victoria Beckham Ltd abbia segnato perdite dichiarate di oltre 7,5 milioni di sterline alla fine del 2017 e proprio questi conti in rosso hanno spunto l'imprenditrice a rinunciare ad un terzo della sua forza lavoro e, quindi, a licenziare 60 dipendenti. A quanto pare, però, stringere la cinghia riguarda solo ai suoi dipendenti visto che se decine di loro escono dalla finestra, dalla porta principale entra il figlio Brooklyn, il primogenito 19enne, avuto dal marito David Beckham.

VICTORIA BECKHAM NELLA BUFERA

Toccherà proprio a lui fare da fotografo dando forma alla nuova linea di vestiti della linea "Victoria Beckham". Anche questa volta le polemiche non sono mancate e lo stesso Daily Mail ha riportato la notizia come scandalosa alla luce di quello che è successo in quest'ultimo anno in azienda. A quanto pare, però, Brooklyn è formato per questo e ha appena terminato un corso avanzato di fotografia a New York e toccherà a lui occuparsi delle future campagne pubblicitarie della madre. Il primo lavoro sarà la partnership con il marchio Reebook per la "Merch Collection". Gli esperti non hanno apprezzato e hanno giudicato il giovane troppo inesperto per il settore ma a Victoria questo nn importa, fa davvero così male? Davvero non può dare un'occasione al figlio nella sua azienda?

