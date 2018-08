Zoe Cristofoli, chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona/ "La tigre di Verona": ecco come l'ha conquistato

Zoe Cristofoli è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? Ecco chi è la tatuatissima modella. Silvia Provvedi è solo un ricordo per l'ex re dei paparazzi?

Zoe Cristofoli, nuova fiamma di Fabrizio Corona

È la ventiduenne Zoe Cristofoli la nuova fiamma di Fabrizio Corona. A pochi giorni dalla fine della love story con Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi si sarebbe fidanzato con la ragazza che era già apparsa sul suo profilo Instagram. A dare la notizia è stato il settimanale “Diva e donna”, in edicola domani, che spiega la passione “è scoppiata in Puglia dove l’ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta ed è soprannominata “la tigre di Verona”. Insomma, pare non ci siano dubbi sul fatto che i due stiano insieme: Fabrizio Corona smentirà oppure confermerà il gossip che lo vuole vicino alla bella Zoe? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ERA GIÀ APPARSA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM

"Solo chi ha sofferto… chi ha le 'cicatrici' disegnate sulla pelle… solo chi ha la coscienza di capire che si lotta solo per ciò che è giusto può indossare questa maglia… che non è solo una maglia". Questa la didascalia dell'ultimo post di Fabrizio Corona, che ritrae in foto la sua nuova fiamma Zoe Cristofoli. La maglietta in questione è quella del suo brand, Adalet, "giustizia" in turco. "Continuiamo a combattere per la libertà… di espressione e di parola, opponendoci alla dittatura di un governo ingiusto", scrive Corona a lancio del suo progetto. Lo slogan si è diffuso nel 2017 in Turchia, in concomitanza con la Marcia per la Giustizia (la Adalet Yürüyüsü) contro il presidente Edogan. La parola, allora, è stata impressa su scriscioni, cartelli e cappellini, ispirando Corona alla creazione di un vero e proprio giro d'affari. Sponsor ufficiale? La nuova fidanzata, ovvio. [agg. di Rossella Pastore]

Chi è Zoe Cristofoli

La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si è chiusa da soli pochi giorni, eppure l'ex re dei paparazzi sembra abbia già "rimpiazzato" la donna che aveva dichiarato di voler sposare. Il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da domani 8 agosto, svela infatti che a conquistare il cuore di Corona pare sia stata la bellissima Zoe Cristofoli. Un nome non di certo conosciutissimo, anche se su Instagram conta quasi 240 mila follower. Zoe è una tatuatissima bellezza di 22 anni, già associata in passato a flirt con alcuni volti dello spettacolo e dello sport. Nel passato di Zoe ci sono l’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bardi e l’imprenditore veronese Luca Danese, uno dei fondatori della Apache Customs. Proprio con Danese, la rottura è molto recente: i due hanno pubblicato una foto insieme lo scorso 31 maggio.

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli stanno insieme?

Ma dove e quando sarebbe scoccata la scintilla tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli? La passione, scrive la nota rivista, «è scoppiata in Puglia dove l’ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta ed è soprannominata “la tigre di Verona”». Un'indiscrezione che sembra trovare conferme anche in uno scatto di recente pubblicato da Corona su Instagram che vede proprio Zoe indossare una maglia del marchio di abbigliamento lanciato da Corona. Che arrivi presto la conferma di questo nuovo amore?

