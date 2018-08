Zombie Boy, Rick Genest non si è suicidato?/ Lady Gaga si scusa: "Ho parlato troppo presto"

Anche ai migliori succede e questa volta è Lady Gaga che deve fare un passo indietro e scusarsi per aver parlato di suicidio trattando la morte di Rick Genest alias Zombie Boy

07 agosto 2018 Hedda Hopper

La triste storia legata alla morte di Rick Genest alias Zombie Boy continua a colpire al cuore chi non ama queste tragedie soprattutto quando si tratta di giovani talentuosi che hanno dei progetti in ballo, nonostante tutto. Nei giorni scorsi la morte del giovane ha sconvolto tutti e lo sta facendo ancora oggi visto che si continua a parlare di lui cercando di fare chiarezza su quanto è successo su quel balcone. In un primo momento si era parlato di un suicidio legato ad un momento difficile della sua vita e la stessa Lady Gaga, che lo aveva voluto nel suo video di "Born This Way". Secondo i primi rumors, il modello più tatuato al mondo si sarebbe suicidato ma la famiglia e lo stesso manager hanno subito messo la pulce nell'orecchio di giornali e fan: "Rico stava preparando un libro di poesie e il video per il suo nuovo singolo e mai avrebbe rinunciato a tutto questo". A quanto pare in questo periodo il modello era preso dai nuovi progetti ed era entuasiasta e sicuramente la sua morte è dovuta ad una caduta accidentale dal balcone e non ad un suicidio come si è pensato in un primo momento.

LE SCUSE DI LADY GAGA

Proprio per questo, la stessa Lady Gaga ha dovuto fare un passo indietro. Proprio lei, amica del modello, in un primo momento aveva affidato ai social il suo straziante addio a Rick spingendo tutti ad occuparsi del prossimo per evitare che queste cose possano accadere così di frequente, ma adesso tutto è cambiato e lei stessa si è scusata per aver "parlato troppo presto". A quanto pare il modello aveva il vizio di fumare seduto sulla ringhiera del balcone e proprio per questo potrebbe essere caduto giù e Lady Gaga ha usato i social per scusarsi: "Per rispetto alla famiglia di Rick, a Rick e alla sua eredità chiedo scusa se ho parlato troppo presto dato che non ci sono testimoni o prove che supportino alcuna conclusione sulle cause della sua morte", e ancora: "In nessun modo volevo trarre ingiuste conclusioni".

