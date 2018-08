Andreas Muller e Veronica Peparini sono fidanzati?/ La maestra e l'allievo più che "Amici"?

Ancora prima del ritorno di Andreas Muller nel mondo dei single si è parlato di una particolare amicizia con la sua "maestra" Veronica Peparini ma adesso sembra che i due siano fidanzati

08 agosto 2018 Hedda Hopper

Andreas Muller

Rumors o indizi ben fondati? Ormai da mesi si parla di una possibile liason tra Andreas Muller e Veronica Peparini. I due sembrano aver creato scompiglio anche ad Amici tanto che, quando il ballerino annunciò il suo addio a programma iniziato, si parlò proprio di una serie di attriti con la maestra. Alcuni hanno preso di mira la bella Peparini convinti che lei avrebbe scelto un altro per il suo corpo di ballo ma in molti si sono chiesti se queste scramucce fossero davvero dovute ad una loro liason o ad altro. Come un fulmine a ciel sereno è poi arrivato l'annuncio dell'addio di Andreas Muller alla storica fidanzata dopo sette anni insieme e tutto sembra aver assunto un punto di vista e una lettura diversa. L'addio era stato annunciato proprio dal ballerino che sui social aveva parlato della rottura "e ei motivi che sicuramente conoscono lui e lei", ma se questo motivo fosse proprio la bella Peparini?

GLI STRANI MOVIMENTI DELLA PRESUNTA COPPIA

Nelle scorse settimane si è parlato della loro frequentazione e non solo per via di eventi legati alla danza o spettacoli ma anche per latro. In particolare, il vicolodellenews, ha riportato una serie di foto a cui i due non si sono potuti sottrarre quando uno stuolo di fan li ha riconosciuti. I due erano in giro per Roma ma non per lavoro ma per shopping e questo la dice lunga sul loro rapporto fuori dal programma di Amici e dagli impegni di danza. Nei giorni scorsi, i due hanno preso parte al World Dance Movement a Castellaneta in Puglia e lui è tornato in Italia dopo una breve vacanza in Germania proprio per assistere insieme a Veronica allo spettacolo ” Giulietta e Romeo” di Giuliano Peparini. Solo una serie di coincidenze o qualcosa di più?

