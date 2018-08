BIANCA GUACCERO/ Cambia Detto Fatto: "C’è dentro tutta la mia personalità"

Bianca Guaccero racconta alla Stampa il nuovo Detto Fatto: "Si balla, si canta e si recita. C’è dentro tutta me stessa". In uscita anche un nuovo film.

08 agosto 2018 Rossella Pastore

Bianca Guaccero alla presentazione dei palinsesti

Cambio di rotta per Bianca Guaccero, che dopo una carriera tutta fiction e tv è pronta a rimettersi in gioco. Lo farà a settembre, ancora sulla Rai, questa volta in veste di conduttrice. Nessuno stravolgimento, giura, al factual show Detto Fatto. Non sarà nemmeno un’imitazione: "C’è la mia personalità: il canto, il ballo, il cinema. Ci saranno inserti di spettacolo. Altrimenti, mi chiedo, che senso avrebbe avuto scegliere me?". Nell’intervista alla Stampa lancia il suo monito agli autori: "Che approfittino del mio bagaglio di esperienze maturate tra cinema, musical, tv e teatro". Da talento della recitazione, Bianca è passata anche per Sanremo: "È stata la mia favola, intesa proprio come principessa delle favole. Arrivavo da Cenerentola e mi ricoprirono di vestiti così belli come non ne avevo mai visti".

Detto Fatto la terrà impegnata, "però mi sono portata avanti": "Ho appena finito di girare un film di Sergio Rubini, che è anche interprete con me e Rocco Papaleo. Si chiama Il grande spirito ed è un film surreale, poetico che uscirà a dicembre. Lo abbiamo girato a Taranto: a Milano porto anche un po’ di Puglia". Che ancora le manca: "In vacanza vado in Salento, Valle d’Itria, Locorotondo. Nonostante sia invaso da turisti, è rimasto un luogo incontaminato". Da Bitonto è partita quando aveva diciassette anni: "Mia madre aveva letto un annuncio sul giornale. Volevano una bruna e la volevano 'selvaggia': era Terra bruciata con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. Quando mi chiamarono pensai a un ruolo da comparsa, invece ero la protagonista".

© Riproduzione Riservata.