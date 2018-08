BOUNCE/ Su La5 il film con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow (oggi, 8 agosto 2018)

Bounce, il film drammatico in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, alla regia Don Roos. La trama del film nel dettaglio.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su la5

NEL CAST BEN AFFLECK

Bounce, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 22,55. Si tratta di una pellicola che è stata girata negli Stati Uniti d'America nel 2000 e prodotta dalla casa cinematografica Miramax Films. La regia è stata curata da Don Roos, il soggetto e la sceneggiatura sono state sviluppate dallo stesso regista mentre nel cast sono presenti Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, Natasha Henstridge, Tony Gokdwyn e Johnny Galecki. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BOUNCE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Buddy è un americano che porta avanti una vita che può essere senza dubbio definita soddisfacente soprattutto per quanto concerne la sfera professionale che lo vede ottimo manager all'interno di un'azienda che si occupa di marketing e pubblicità. Il suo è un lavoro che lo porta spesso e volentieri in giro tra tutti gli stati americani e durante il periodo prenatalizio si trova a Dallas per chiudere un importante contratto pubblicitario. Riuscito ad ottenere l'accordo si precipita presso l'aeroporto per prendere il primo volo alla volta di Los Angeles. Tuttavia qui incontrerà numerosi problemi per via di una abbondante nevicata che blocca e fa cancellare numerosi voli. Per far passare il tempo si reca presso uno dei bar dell'aeroporto dove fa la conoscenza di Mimi e di Greg. Quest’ultimo è uno scrittore che racconta ai propri 2 compagni di disavventura come la propria vita sentimentale stia attraversando un periodo particolarmente difficile in quanto si trova spesso lontano dalla propria moglie Abby e dai suoi due figli. Colpito da questo racconto Buddy decide di lasciare la possibilità a Greg di rientrare prima a Los Angeles in quanto la sua prenotazione è stata già sbloccata. Buddy trascorre la notte in albergo assieme all'altra accompagna conosciuta del bar. Il loro risveglio sarà a dir poco traumatico in quanto apprendono la notizia che l'aereo sul quale sarebbe dovuto salire Buddy e sul quale si trovava Greg è precipitato. Questa vicenda segnerà enormemente Buddy il quale perde tutta la propria voglia di vivere decidendo anche di andare a trovare la moglie di Gregg per raccontare come sono andate le cose. Tuttavia quando se la troverà davanti e rimane incantato dalla sua bellezza decide di tralasciare alcuni importanti particolari per dare inizio con lei ad una bellissima storia d'amore.

