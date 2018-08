Bono Vox, vacanze a Gallipoli/ Foto, il leader degli U2 sbarca nella Città Bella e scatena l'entusiasmo

Bono Vox, vacanze a Gallipoli: il leader degli Ub è sbarcato nella città Bella concedendosi un pranzo in uno dei ristoranti più famosi della città salentina.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Bono Vox

Bono Vox sceglie l’Italia per rilassarsi e godersi le vacanze. Il leader degli U2 ha optato per Gallipoli, splendida città salentina che, quest’anno, sta facendo registrare un piccolo calo nel numero di turisti soprattutto tra i giovani. Gallipoli, però, con il suo mare cristallino, la movida notturna e le bellezze artistiche rappresenta sempre una meta meravigliosa per le vacanze. Ad aumentare il suo prestigio è la presenza di vip internazionali. Bono Vox, infatti, nelle scorse ore, è sbarcato nella Città Bella insieme ad altre sette persone. A bordo di un gommone, ha lasciato il lussuoso yacht a bordo del quale sta trascorrendo le vacanze per concedersi un delizioso pranzo presso il ristorante Marechiaro. Il cantante irlandese ha trascorso circa un paio d’oro all’interno del locale pranzando con un menù a base di pesce composto da antipasti di frutti mare, paccheri con sugo di aragosta, gamberoni viola di Gallipoli. Tra una portata e l’altra ha anche concesso foto e autografi posando anche insieme ai proprietari del locale che hanno poi postato le foto su Instagram.

BONO VOX A GALLIPOLI: LE PAROLE DEL SINDACO

Innamorato dell’Italia, Bono Vox cerca sempre di ritagliarsi del tempo per trascorrere qualche giorno di relax sulle coste della nostra penisola. La presenza del leader degli U2 a Gallipoli ha scatenato non solo l’entusiasmo dei cittadini e dei turisti presenti in città, ma anche del sindaco Stefano Minerva che, come riporta Lecceprima.it, ha dichiarato: “Solitamente non segnalo queste notizie ma, considerato che Gallipoli ultimamente è ancora di più sulla bocca di tutti, vorrei far notare come la nostra città sia comunque la destinazione prescelta delle grandi star. Oggi a Gallipoli Bono degli U2”. I proprietari del ristorante Marechiaro, invece, hanno commentato: “Gallipoli è anche e soprattutto questa, meta ambita dalle star mondiali”.

© Riproduzione Riservata.