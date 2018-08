CHIAMAMI AQUILA/ Su Rete 4 il film con John Belushi (oggi, 8 agosto 2018)

Chiamami aquila, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: John Belushi, Blair Brown, Allen Goorwitz, alla regia Michael Apted. Il dettaglio della trama.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST BLAIR BROWN

Chiamami aquila, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di un film realizzato nel 1981 da Steven Spielberg nelle vesti di produttore mentre alla regia c'è Michael Apted. Nel cast sono presenti grandi nomi del mondo del cinema come John Belushi, Blair Brown, Allen Goorwitz, Carlin Glynn, Tony Ganios e Val Avery.

CHIAMAMI AQUILA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Ernie è un famoso giornalista americano che lavora per un quotidiano della città di Chicago. Nonostante l'enorme successo che hanno ottenuto i suoi articoli, lui è comunque rimasto una persona piuttosto semplice che ama scambiare chiacchiere con l'edicolante del proprio quartiere e con chiunque incontri per strada. In questi giorni si sta occupando di una inchiesta giornalistica piuttosto complicata e delicata che riguarda un assessore dell'amministrazione comunale del Comune di Chicago che secondo alcune informazioni che gli ha rivelato un segreto informatore, sarebbe corrotto e colluso con la malavita locale. Non appena acquisisce ulteriori dettagli sulla vicenda il giornalista sbatte prima pagina quanto scoperto facendo arrabbiare enormemente il politico che per tutta risposta gli invia un paio di sicari allo scopo di intimorirlo. Il capo di Ernie ben conscio di come vadano queste situazioni e avendo intuito che la vita del proprio amico e collega sia in pericolo decide di farlo allontanare un po' dalla città assegnandogli la realizzazione di una intervista ad una famosa scienziata che sta portando avanti uno studio sulle aquile calve ed ossia una particolare specie che vive sulle Montagne Rocciose e che a rischio estinzione. La scienziata si chiama Nell e l'impatto con il giornalista non è senza dubbio dei migliori in quanto tra di loro si instaura un vero e proprio rapporto di odio probabilmente dovuto anche ad estrazioni sociali molto differenti. Tuttavia passando maggior tempo insieme, quello che inizialmente era odio progressivamente si trasforma in amore e passione. Tra l'altro a causa di un piccolo incidente Ernie si vede costretto a restare un paio di settimane presso la casa di Nell. Insomma tra i due nasce una vera e propria relazione d'amore a cui purtroppo i relativi impegni di lavoro mette fine. Tuttavia una volta che rientrato in città il famoso giornalista sente la mancanza della donna per cui faranno il possibile per riuscire a vivere questa loro storia d'amore nonostante enormi differenze sociali.

