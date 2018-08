CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ La festa per il figlio Leone e gli ultimi preparativi di nozze

Chiara Ferragni e Fedez celebrano l'anniversario della scoperta di aspettare Leone mentre a Noto continuano i preparativi per il matrimonio del 1° settembre.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, in attesa di celebrare l’amore che li unisce con il matrimonio, hanno festeggiato un evento ancora più speciale. Con un pranzo, infatti, la fashion blogger e il rapper hanno festeggiato il primo anniversario della scoperta di aspettare il piccolo Leone Lucia Ferragni. Innamorati del loro bambino che, ogni giorno, è protagonista di foto e post che pubblicano sui social, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di celebrare l’importante ricorrenza. Il piccolo è stato cercato e voluto da entrambi come hanno spiegato più volte i futuri sposi e, in attesa di regalare al loro principe una grande festa per il primo compleanno, hanno deciso di circondarsi di amici e parenti per ricordare il giorno in cui hanno scoperto che sarebbe venuto al mondo. “Tutte le volte che Chiara aveva un ritardo e pensava di essere incinta, poi non lo era. L’unica volta che lei credeva di non esserlo, il risultato invece è stato positivo”, ricordava Fedez il giorno in cui hanno annunciato l’arrivo di Leone che ha reso sicuramente più bello il rapporto del cantante e della fashion blogger.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: TUTTO SULLE NOZZE

In quel di Ibiza, Chiara Ferragni e Fedez continuano a divertirsi mentre a Noto, cittadina della Sicilia che il 1° settembre accoglierà gli sposi dell’anno e i loro ospiti, i preparativi per il matrimonio continuano. Per il giorno del fatidico sì della fashion blogger più famosa del mondo e del rapper tutto dovrà essere perfetto. Presso l’esclusiva Dimora delle Balze che ospiterà gli ospiti e gli sposi, lo staff sta preparando le stanze per regalare a tutti un soggiorno magnifico. Le testimoni della sposa saranno le sorelle Francesca e Valentina mente avranno un ruolo davvero speciale il piccolo Leone e il carlino Matilda. Per quello che è stato definito il Royal Wedding Italiano, dunque, i preparativi continuano in attesa di scoprire i nomi di tutti i super vip che sono stati invitati dalla Ferragni e da Fedez.

