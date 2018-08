CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni dell'8 agosto 2018: Severide è nei guai!

Chicago Fire 5 anticipazioni dell'8 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Severide causa un incidente mortale; Casey e Gabriella dovranno rinunciare a Louie.

Chicago Fire 5, in prima Tv su Canale 5

CHICAGO FIRE 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi di Chicago Fire 5, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "Per il bene di tutti" e "Incontri". Il primo dei due appuntamenti riguarda inoltre un crossover che continuerà con la puntata 9 di Chicago PD 4, dal titolo "Omicidio colposo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: James (Juan Lozada) inizia a valutare la possibilità di trasferirsi in città per proseguire gli studi. Poco dopo, Cruz (Joe Minoso) scopre grazie agli spogliatoi che il corpo del ragazzo è pieno di lividi e decide di parlarne con Severide (Taylor Kinney), ma non riesce ad informarlo per via di un incendio. La Caserma interviene infatti in una fabbrica in disuso, dove due ragazzini hanno avuto un incidente. Più tardi, Herrmann (David Eigenberg) informa i colleghi di aver organizzato un festival sportivo per promuovere il Molly. Quando Cruz riesce finalmente a parlare con Severide, ipotizza che James possa avere dei problemi a scuola. Gabriela (Monica Raymund) preme invece perché Brett (Kara Killmer) partecipi ad una festa in famiglia. Quando il ragazzino salvato in precedenza finisce in coma, Casey (Jesse Spencer) inizia a chiedersi se il loro intervento abbia influito sulle sue condizioni di salute. Il giorno dopo, il tenente scopre che il ragazzino non ce l'ha fatta. Durante l'anniversario di matrimonio, Ramon (Daniel Zacapa) annuncia ai figli che presto divorzierà dalla moglie. Gabriela e Antonio (Jon Seda) reagiscono con rabbia e dolore, tanto che il detective finisce per aggredire il padre. Dopo aver parlato con l'ex moglie, Boden la convince a lasciare che James cambi scuola, ma chiede spiegazioni al figlio, scoprendo così che è il nuovo compagno della madre ad avergli messo le mani addosso. Furioso, aggredisce l'uomo nel suo ristorante e riceve la sospensione di un turno.



Mentre Severide ha dei problemi con la sua ultima fiamma, Gabriela continua a non digerire il divorzio fra i genitori. Per riuscire a far risorgere il Molly, Otis (Yuri Sardarov) decide di organizzare un party per il suo 100esimo anniversario. Severide invece riporta una brutta ferita al collo, in seguito ad un intervento per un incendio che ha rischiato di uccidere un ragazzo. Questo evento lo spinge a credere di aver sbagliato a non avere una relazione seria ed accetta l'invito di Casey di trascorrere una giornata a pescare. Subito dopo, Casey e Gabriela scoprono che potranno adottare Louie, ma non come coppia. I due iniziano quindi a valutare la possibilità di sposarsi al volo, in modo da poter ottenere più diritti. Durante un party, una giornalista rivela a Otis e Herrmann che nel passato il Molly era collegato ad Al Capone e che è stato scenario di un massacro. Sicuro del fallimento, Herrmann rimane stupito di scoprire che l'articolo ha raccolto una folla di curiosi e che è diventato meta di un tour per turisti. Più tardi, gli amici si riuniscono in fretta in Comune per assistere al matrimonio fra Casey e Gabriela.

ANTICIPAZIONI DELL'8 AGOSTO 2018, EPISODO 9 "PER IL BENE DI TUTTI"

Nonostante tutti gli sforzi, Casey e Gabriela dovranno vedersela in tribunale con il padre biologico di Louie, che ha deciso di richiederne la custodia. Intanto, la Caserma 51 avvia un torneo di ping pong fra vigili del fuoco, mentre Severide scopre di poter fare la differenza per salvare la vita ad un paziente, a cui potrebbe donare il midollo osseo. Nonostante questo, riprende le sue vecchie abitudini ed inizia a bere, rimanendo poi coinvolto in un incidente d'auto. L'episodio continua quindi con le indagini della Chicago PD ed un crossover collegato alla puntata 9 della quarta stagione. Severide sarà al centro dei sospetti quando un ragazzino morirà in seguito all'incidente che ha provocato.

ANTICIPAZIONI DELL'1 AGOSTO 2018, EPISODIO 10 "INCONTRI"

Severide scopre che il paziente che attende il trapianto è di nuovo pronto, ma dovrà confrontarsi con altre complicazioni. Il Tenente infatti rimarrà ferito in seguito ad una chiamata, in cui verrà buttato fuori da una finestra. Severide non può quindi essere sottoposto all'epidurale per donare il midollo, ma decide comunque di procedere con il trapianto. Intanto, Gabriela e Casey continuano a lottare per la custodia di Louie, ma saranno costretti ad abbandonare l'idea di poter avere il bambino con loro.

© Riproduzione Riservata.