CAMILLA MANGIAPELO E RICCARDO GISMONDI, UOMINI E DONNE/ Niente crisi, ma le spiegazioni non convincono (Video)

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, Uomini e Donne, dopo due anni d'amore è crisi per la coppia: lei ha lasciato la casa di Roma dove convivevano, tutti i dettagli.

08 agosto 2018

Camilla e Riccardo, dopo Uomini e Donne: c’è crisi!

Dopo le parole di Riccardo e Camilla che chiedevano rispetto per le loro decisioni attuali, la coppia nata a Uomini e Donne ha cercato di spiegare l’odierno punto di vista, attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul profilo ufficiale di lei. I due, hanno smentito la crisi, affermando - comunque - di volere vivere da separati per un poco di tempo. A causa di "elementi esterni" non ancora specificati, la coppia ha confermato di stare ancora insieme e di non essere in crisi. Nonostante queste precisazioni, gli estimatori e gli appassionati delle dinamiche di Uomini e Donne, non avrebbero compreso appieno le loro motivazioni. Se tutto va bene - come dicono - che motivo avrebbero di allontanarsi l'uno dall'altra? Oltre all'amore, la coppia è legata anche dal lavoro avendo aperto insieme un negozio di abbigliamento ad Anagni, città natale dell'ex giocatore di basket. I due, hanno parlato anche di "tappe bruciate" per via della giovane età e l'attenzione mediatica dopo la loro scelta a Uomini e Donne. Ecco perché, hanno precisato di non volere finire in pasto al gossip, e di esserne sempre stati lontani proprio per risolvere le cose private senza occhi indiscreti puntati addosso. Una cosa è chiara: non vogliono che nessuno si metta in mezzo. Nonostante abbiano trovato la popolarità in televisione, dopo due anni di storia (e uno lontani dal piccolo schermo), forse è il caso di rispettare la loro scelta e dimenticarli. A seguire, condividiamo con voi il video delle loro spiegazioni. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Camilla non vive più con Riccardo



L'amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, sembrava andare perfettamente. Dopo Uomini e Donne infatti, la coppia ha avuto modo di mettersi alla prova durante la stagione 2017 di Temptation Island. Per loro, tanto amore e gelosia e proprio qualche mese addietro, la coppia si era perfino confidata tra le pagine del Magazine dedicato alla trasmissione. "Abbiamo creato il nostro nucleo familiare: io, Camilla e i nostri due cani - raccontava l'ex tronista - E’ bello specchiarsi in questa nuova vita, soprattutto perché è esattamente come ho sempre sognato che fosse". Riccardo e Camilla, famosi per essere gelosissimi, avevano perfino imparato a canalizzare la loro gelosia e lei raccontava che la convivenza andava benissimo: "Fino a poco tempo fa una convivenza mi sembrava un impegno troppo grande e invece Riccardo mi ha insegnato cosa significa pensare per due". Cosa è successo a distanza di pochissimi mesi da queste dichiarazioni? A quanto pare lei sarebbe anche andata via di casa... (per trovare confronto proprio nell’abitazione della sorella di lui).

L’indiscrezione sulla crisi tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, arriva dalle talpe del VicoloDelleNews. Alcuni fan infatti, avevano beccato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in compagnia di una ragazza e non sembrava nemmeno tanto serena. A spazzare via ogni dubbio, è prontamente arrivato l’ex tronista che ha voluto specificare: “Era mia sorella quella ragazza. Evitiamo puttan*te, come tradimenti e cazz*te varia che è un secondo che iniziano a volare vaffancul* qui. Ve lo dico. Abbiate la decenza e il rispetto che in questi 2 anni forse spesso è mancato nei nostri confronti". Dopo il messaggio polemico di lui, è arrivato invece lo sfogo di lei che ha confermato una crisi in atto, lasciando di sasso tutti i fan. Camilla ha esordito affermando di avere voluto tacere perché nei momenti che riguardano le cose importanti della sua vita, preferisce risolvere senza esternare con chi non capirebbe. Anche la Mangiapelo ha escluso tradimenti ed eventuali mancanze di rispetto: "Siamo due persone innamorate che ora hanno bisogno di un momento diverso per continuare ad amarsi e basta. Dateci spazio, rispettateci ora più che mai".

