Clarissa Marchese in Italia senza Federico Gregucci/ Uomini e Donne: preparativi di nozze o crisi?

Clarissa Marchese torna in Italia senza Federico Gregucci, Uomini e Donne: avanzano i preparativi per le nozze oppure c'è aria di crisi? Ecco cosa sta succedendo.

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Clarissa Marchese in Italia senza Federico Gregucci: ecco perché

Clarissa Marchese è partita in direzione Italia senza il suo Federico Gregucci. La coppia subito dopo essersi conosciuta a Uomini e Donne, ha immediatamente parlato di grande progettualità. Ecco perché, dopo pochi mesi dal fidanzamento, hanno deciso di trasferirsi insieme a Miami. Proprio in questi giorni, l’ex Miss Italia 2014 è rientrata nella sua terra d’origine, la soleggiata Sicilia. L’ex corteggiatore romano invece, è rimasto dopo attualmente vivono, continuando il suo lavoro di allenatore per bambini nell’Accademia di calcio della Juventus. Proprio la bella ex tronista, ha fatto il suo ritorno nell’isola siciliana per preparare il loro matrimonio. Nessuna crisi all’orizzonte ed anzi, in vista di questo particolare evento, i due piccioncini dovranno stare lontani per circa un mese. Ed infatti, le nozze tra Clarissa e Federico verranno celebrate proprio in Italia nel 2019. L’affascinante calciatore, non ha potuto lasciare gli Stati Uniti per “colpa” degli impegni di lavoro ma presto, raggiungerà la novella sposa per godersi insieme un poco di relax.

Clarissa Marchese in Italia senza Federico Gregucci: ecco perché

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si rivedranno tra circa 30 giorni. Un periodo effettivamente molto lungo se considerate che, dopo Uomini e Donne la coppia non si è mai realmente separata, mostrando moltissima unione. L’ex tronista da perfetta donna del Sud, ha iniziato già i preparativi del matrimonio che dovrebbe avvenire – con molta probabilità – in primavera. La modella non ha svelato la città e nemmeno la data ufficiale ma siamo sicuri che l’annuncio arriverà molto presto. “Ci prenderemo un anno per organizzare il tutto quindi molto probabilmente sarà la prossima primavera. E soprattutto sarà in Italia”, aveva confidato l’ex Miss. Durante la sua permanenza in Sicilia, Clarissa è stata raggiunta dall’amico Claudio Sona. I due infatti, sono legati da una profondissima amicizia nata proprio durante il loro percorso comune alla corte della Queen. Alcuni giorni fa, la Marchese ha commosso tutti con una dedica al suo fidanzato in occasione del suo compleanno: “Ad ogni compleanno ripenso all’anno appena trascorso, a come ho passato il tempo, a cosa ho realizzato, quali sono i momenti che ricorderò per sempre…”, ha esordito su Instagram. “Amore mio, Federico Gregucci spero tu possa fare lo stesso, perché quest’anno abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili”. L’ex tronista, ha poi concluso con una bella promessa: “E l’unico vero, grande regalo che posso farti è la promessa di renderti felice ogni giorno della nostra vita! Ti amo. Buon compleanno amore mio".

© Riproduzione Riservata.