DIEGO ABATANTUONO E SANDRA MILO/ "Nel nuovo film vi raccontiamo i nostri nemici"

S’intitola Un nemico che ti vuole bene il nuovo lavoro di Sandra Milo e Diego Abatantuono. La pellicola è stata presentata al Festival di Locarno, dal 1° all'11 agosto in Canton Ticino.

08 agosto 2018 Rossella Pastore

Diego Abatantuono e Gisella Donadoni

Presentato al Festival di Locarno Un nemico che ti vuole bene, il nuovo film di Denis Rabaglia con Diego Abatantuono, Antonio Folletto e Sandra Milo. Nel cast, anche Massimo Ghini, Antonio Catania, Massimo Ciufoli e Gisella Donadoni. "Non so come definire un nemico", racconta la Milo a margine del Festival, "faccio mia l’idea di una persona che, visto il film, mi ha detto che sembra Kafka". È una storia surrealista, con un pizzico di umorismo al limite del pirandelliano. "Anch’io ho pensato alla letteratura, ma non avevo il coraggio di dirlo…", scherza Diego. Nella doppia intervista rilasciata a QN, gli attori parlano della loro percezione di "nemico". Per Sandra, "è la persona su cui proiettiamo noi stessi"; per Diego, "è qualcuno che vive anche in casa tua". Poi aggiunge: "Nella vita uno crede di essere attaccato fuori dalla cerchia di persone che conosce, poi scopre che non basta, non è solo fuori".

Nel film, il presunto "killer" ha un ruolo salvifico: "Mi aiuta a scoprire il marcio che c’è intorno, in famiglia, tra i colleghi…". E sui nemici reali: "Io sono una donna buona", assicura Sandra. "Davvero: quando trovo qualcuno di cattivo, e ce ne sono tanti in giro, lo spazzo via". Meno tattico l’attore: "Non è che posso fare nomi e cognomi. Comunque sì, purtroppo ne ho incontrati. Devi stare sempre un po’ all’erta, perché all’apparenza sono tutti buoni". Meglio però non essere prevenuti: "La situazione che raccontiamo è complicata. Il pregiudizio verso gli altri è una delle cose fondamentali per fare un nemico (che poi non lo è). Abbiamo lavorato per rendere semplici gli snodi della storia. Più un film è semplice più diventa un grande film".

