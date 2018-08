Don Gerardo e l'omelia contro Temptation Island/ "Non stupiamoci se ci sposa poco"

Don Gerardo e l'omelia contro Temptation Island: il parroco di Castello di Godego, in provincia di Treviso, si scaglia contro il programma di canale 5. "Non stupiamoci se ci si sposa poco".

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Temptation Island

Don Gerardo Giacometti, parroco di Castello di Godego, in provincia di Treviso, si scaglia contro Temptation Island. Il programma di canale 5 che ha chiuso i battenti lunedì scorso con una puntata speciale e che tornerà in onda da martedì 11 settembre con l’edizione vip, è finito nel mirino del sacerdote che, nel corso di un’omelia, parlando d’amore e della poca voglia che hanno i giovani di sposarsi, ha puntato il dito contro la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. "Non stupiamoci se ci si sposa poco": ha detto tra le altre cose il religioso, convinto che il programma non diffonda un messaggio positivo sull’amore, ma che sia uno specchio di ciò di cui si nutrono oggi i giovani ovvero trasgressione, invidia e insidie. Di fronte ai fedeli, don Gerardo ha espresso tutta la sua situazione per il momento che sta vivendo la società che, oltre a dover fare i conti con i problemi di lavoro, deve vedersela anche con la non inclinazione a sposarsi che hanno le persone più giovani.

L’OMELIA DI DON GERARDO CONTRO TEMPTATION ISLAND

Le parole pronunciate da Don Gerardo Giacometti nel corso della sua omelia ha fatto in poche ore il giro del web. Di fronte al grande successo ottenuto dal programma dell’amore di canale 5, il religioso ha detto: “Pensate al tempo che gli italiani hanno perso in questi mesi in una trasmissione dai densissimi contenuti umani, morali, familiari: Temptation Island. Uno share televisivo altissimo, soprattutto fra i giovanissimi dai 15 ai 24 anni che normalmente sono i meno coinvolti dalla televisione. Un brutto segnale che ci dice di che cosa ci nutriamo: di trasgressione, di invidia, di insidie, come se la pagina dell’amore umano potesse regalarci solo queste esperienze deteriori". Molti utenti del web, leggendo le parole di don Gerardo, si sono dette d’accordo con lui. Cliccate qui per leggere tutta l’omelia.

