ELENA SANTARELLI / "Se non fosse per i capelli non diresti mai che mio figlio ha un tumore"

Elena Santarelli parla della malattia del figlio Giacomo: dalla lotta contro il tumore all'evento benefico organizzato da Christian Vieri a supporto della ricerca.

08 agosto 2018 Redazione

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Continua la battaglia di Elena Santarelli e del marito Bernardo Corradi contro il tumore cerebrale che ha colpito il figlio Giacomo lo scorso anno. Intervistata da Vanity Fair, la showgirl ha parlato del brutto colpo subito al momento della notizia ma anche del desiderio di riprendere in mano le redini della sua vita, cercando di dare al bambino una parvenza di normalità. Nonostante le inevitabili difficoltà della situazione, lei e il marito hanno cercato di non dare troppe limitazioni al figlio: "Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini che, oltre le cure cui sono sottoposti, vivono una vita normale con qualche piccola limitazione. Un genitore poi si adopera per farli vivere al meglio. Io a Giacomo faccio fare tutto quello che è possibile. Se non fosse per i capelli non diresti mai che mio figlio ha un tumore. È questa l'unica cosa che un genitore può fare: non farlo sentire malato, non stravolgere la sua vita, non cambiare le sue abitudini". La Santarelli si dice fortunata perché comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, anche grazie al sostegno di tutte le persone che le sono sempre state vicine.

IL PROGETTO DI BOBO VIERI

Per sostenere Giacomo, il figlio di Elena Santarelli, e i bambini che come lui necessitano di cure oncologiche, Christian Vieri ha deciso di devolvere il ricavato della sua Bobo Summer Cup al Progetto Heal che si occupa di neuroncologia pediatrica in collaborazione con l'ospedale Bambin Gesù di Roma (dov'è in cura anche Giacomo). Alla cena dell'ultima tappa del torneo di footvolley, nella quale si terrà un'asta benefica il 9 agosto a Cervia, parteciperà la stessa Santarelli con il marito Corradi. Come tanti altri amici della coppia, anche Vieri ha deciso di impegnarsi per favorire la ricerca. Spiega la showgirl nell'intervista a Vanity Fair: "Lui ogni anno decide di devolvere una somma a un'associazione benefica quest'anno ha deciso di destinarla a supporto di questo progetto di ricerca. I fondi raccolti serviranno per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini. È un esame molto costoso, che permettere di risalire a una sorta di dna del tumore, per ottenere una cura molto mirata".

