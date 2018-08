ESPRIMI UN DESIDERIO/ Su Canale 5 il film con Jessy Schram (oggi, 8 agosto 2018)

Esprimi un desiderio, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, alla regia Peter DeLuise. Il dettaglio.

08 agosto 2018

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST LUKE MACFARLANE

Esprimi un desiderio, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 2017 ed è stata distribuita soltanto sul circuito televisivo del settore dell'home video. La regia è stata curata dal famoso regista americano Peter DeLuise mentre nel cast figurano tra gli altri Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, Yvonne Chapman, Barbara Pollard, David Lewis e Derek Green. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ESPRIMI UN DESIDERIO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una cittadina americana vive la giovane e bella Gwen, una donna che sembra avere tutto quello che si possa desiderare dalla vita. Infatti, per quanto concerne la sfera professionale Gwen svolge un lavoro che le sta permettendo di togliersi notevoli soddisfazioni in quanto è regista di spot pubblicitari che vengono trasmessi non solo sulle emittenti locali ma anche sulle principali e divisioni nazionali. La sensazione di appagamento per la donna è abbastanza chiara anche per quanto riguarda la propria sfera sentimentale. Da alcuni anni è legata al giovane Alex con il quale la sintonia sembra essere totale tant'è che è convinta che in occasione del suo trentesimo compleanno Alex si possa fare avanti con la classica proposta di matrimonio alla quale lei ha già deciso di dire di sì. Tuttavia alcune volte la vita mette davanti vicende che possono stravolgere ogni possibile certezza. Nel caso specifico Gwen quando fa la conoscenza di Dave sente nel proprio inconscio che c'è una forte attrazione nei suoi confronti. Cerca di gestire questi suoi sentimenti in quanto è convinta che si tratti soltanto di una questione fisica e che ben presto andrà via. Purtroppo per lei con il passare dei giorni le sue certezze diventano sempre più fievoli tant'è che per il trentesimo compleanno decide di esprimere un desiderio piuttosto particolare ed ossia di riuscire a vedere nel proprio futuro. Come per magia la donna riesce ad essere proiettata a 10 anni più tardi e si rivede sposata con Dave e con due splendidi figli. Questo, se possibile, destabilizza ulteriormente la donna che davanti alla tanto attesa proposta di matrimonio da parte di Alex capisce che in realtà l'uomo della propria vita sia Dave.

