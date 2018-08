Ermal Meta, niente foto dopo il concerto / "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico"

Ermal Meta risponde ai fan furiosi perché, dopo il concerto, non si è fermato a fare foto. "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico"

08 agosto 2018 Anna Montesano

Ermal Meta

Il cantante Ermal Meta, attraverso un post su Facebook, ha scatenato grandi polemiche con i fan. Riportiamo il post dell'ultimo vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente": “C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il “bellissimo ed emozionante” concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire con grande serenità a tutti i delusi dell’ultima ora che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza. Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze. Un abbraccio a tutti, con affetto. Ermal”. La risposta piccata dei tantissimi fan non si è fatta attendere, riportiamo alcuni commenti postati sotto la riflessione del cantante: "E se invece di un "trofeo fotografico" fosse stata semplicemente, per qualcuno, la voglia di salutarti scambiare un sorriso e portarsi a casa il ricordo speciale di aver sentito qualcuno che apprezzi e stimi vicino per un momento? Mah".

LA RISPOSTA DEI FAN FURIOSI

"Per chi è un vero fan e un sogno poter incontrare il suo cantante preferito, e non vedo cosa ci sia di male volerlo incontrare.. almeno x una volta nella vita!" "Non posso esprimermi come vorrei perchè faccio parte del comitato festeggiamenti che ha permesso questo concerto ho vissuto la cosa in prima persona insieme al mio fantastico gruppo, ma vedere mia figlia di 8 anni in lacrime che lo aspettava sotto il palco mi ha davvero lasciato l'amaro in bocca; dopo un anno di duro lavoro per rimediare i soldi e non poter riuscire a vedere neanche il concerto, una foto o un semplice saluto dal furgone mentre scappava sarebbe stato il minimo".

© Riproduzione Riservata.