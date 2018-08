FANTOZZI CONTRO TUTTI/ Su Canale Nove il film con Paolo Villaggio (oggi, 8 agosto 2018)

Fantozzi contro tutti, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Giuseppe Anatrelli. Il dettaglio.

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANCHE MILENA VUKOTIC

Fantozzi contro tutti è la proposta del Canale Nove per la sua prima serata di oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 e si tratta di uno dei tanti capitoli con protagonista Paolo Villaggio nei panni di Ugo Fantozzi, un ragioniere particolarmente sfortunato. La pellicola è stata distribuita nel 1980 grazie alla regia di Neri Parenti e dello stesso Villaggio, con una sceneggiatura che l'attore e il regista hanno realizzato in collaborazione con Piero De Bernardi e Leonardo Benvenuti. Il genere è comico e vanta delle musiche di Fred Bongusto. Oltre a Villaggio, il cast annovera la presenza di Milena Vukotic, Giuseppe Anatrelli, Gigi Reder, Paul Muller, Camillo Milli, Guerrino Crivello, Plinio Fernando, Lars Bloch, Pietro Zardini, Silvano Spadaccino e Diego Abatantuono. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FANTOZZI CONTRO TUTTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama del film Fantozzi contro tutti vede il noto ragioniere impegnato in una vacanza in montagna con i soliti colleghi. Una volta sul posto prescelto, il gruppo scopre che tuttavia non potranno sciare, per via del caldo del mese di maggio. Fantozzi tuttavia ha promesso a Pina di perdere un po' di peso grazie allo sport e così decide di mantenere la parola data, facendosi ricoverare in una nota clinica guidata dal dietologo Birkermaier. Il luminare tedesco ha tuttavia una particolare inclinazione per le torture psicologiche e fisiche, costringendo il ragioniere a sottostare ad un regime di digiuno per 20 giorni. Dopo una settimana gli impone inoltre di assistere, senza mangiare, ad una sua cena sostanziosa. Per Fantozzi sarà tuttavia impossibile resistere di fronte ai piatti, ma verrà scoperto e rinchiuso in cella per aver mangiato delle polpette. Nel frattempo, Pina inizia a subire il fascino di un panettiere, Cecco. Il suo tradimento non passerà però inosservato agli occhi di Fantozzi, che deciderà di affrontare il rivale, salvo poi uscire sconfitto dall'incontro. Le disavventure del ragioniere non sono tuttavia finite, quando alla guida della sua azienda salirà il viscote Cobram, noto per la sua crudeltà, sarà costretto ad affrontare una gara ciclistica.

