Fabrizia Ieluzzi, ex moglie pugliese di Matteo Salvini/ “Cori leghisti al matrimonio, ‘Buuu’ dei miei parenti”

Fabrizia Ieluzzi, ex moglie di Matteo Salvini: chi è? L'aneddoto sul giorno del loro matrimonio e le aspre critiche alla nuova compagna Elisa Isoardi.

08 agosto 2018 Emanuela Longo

Fabrizia Ieluzzi, ex moglie di Matteo Salvini (Foto Twitter)

Prima della storia d'amore con la conduttrice Elisa Isoardi, nella vita sentimentale di Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, c'è stato il matrimonio con una pugliese, Fabrizia Ieluzzi. La coppia divorziò nel 2010 ma è proprio la sua ex moglie a fornirci oggi un aneddoto avvincente del giorno in cui entrambi pronunciarono il fatidico "sì". "Al taglio della torta, ha indossato la maglietta verde e insieme ai suoi amici ha cominciato a cantare cori antimeridionali, con tutti i miei parenti che hanno cominciato a fischiare", ricorda la donna che con le sue parole ha permesso alla Bbc di realizzare un ritratto di Salvini a 360 gradi, contenuto in un articolo che ripercorre le principali tappe della sua vita politica ma anche privata. L'aneddoto relativo al giorno delle nozze, in realtà, Fabrizia Ieluzzi lo aveva già raccontato nel 2015 a Sara Faillaci per Vanity Fair, quando criticava senza mezzi termini la sua relazione con Elisa Isoardi: "Quando arrivi in alto, devi tenere gli occhi aperti perché c’è sempre qualcuno che ti liscia il pelo, o che sta con te perché vuole ottenere qualcosa. Teo è un po' ingenuo da questo punto di vista, ci sta che qualcosa ci sia stato con questa tizia, non ne ho idea, ma di certo non è una storia". Nella medesima intervista, la Ieluzzi aveva raccontato per la prima volta tutto sulla loro storia d'amore, compreso il giorno delle nozze, quando Salvini indossò una camicia verde mentre i giovani padani intonavano in coro "Secessione" ed i parenti della sposa, chiaramente meridionali, replicavano con un "Buuu!".

DAL MATRIMONIO ALLA FAMIGLIA ALLARGATA

Erano appena trentenni quando, nel 2003, Fabrizia Ieluzzi e Matteo "Teo" Salvini decisero di convolare a nozze. Lei al momento è la sola moglie dell'attuale ministro dell'Interno e quando decisero di sposarsi era già incinta di Federico, primogenito del leader leghista. All'epoca lei era una giornalista radiofonica di successo, appassionata di politica e simpatizzante di Forza Italia, mentre lui era un semplice consigliere comunale milanese. La loro unione però fu molto breve: dopo appena due anni il matrimonio finì e Matteo Salvini si legò alla sua compagna storica, Giulia Martinelli, madre di Mirta, secondogenita. A mettere in crisi questo rapporto però fu proprio la nuova relazione tra Salvini e la Isoardi. Quella che, secondo Fabrizia, rappresenta una storia senza futuro. L'ex signora Salvini nell'intervista a Vanity commentava: "Da ex moglie, quindi vale doppio, posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela". "Ti pare che bastano due tette che camminano per riuscirci? Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme. Una cosa del genere, nell'economia di una vita insieme, si supera", aveva aggiunto, criticando aspramente la nuova relazione con la conduttrice Rai. Con Giulia, Fabrizia condivide quella famiglia allargata nella quale vige la serenità, quasi certamente messa a dura prova dall'arrivo della attuale compagna di Salvini che però pare non essere proprio una storia senza futuro come l'aveva definita la ex moglie.

