Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip?/ Il dettaglio che non passa inosservato: “si lavora per settembre!”

Fabrizio Corona, in vacanza con il figlio Carlos e Nina Moric, svela una gaffe commessa nel 2002: "mi sono tatuato il suo volto, ma poi ho scoperto che...".

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 16.35 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona e il tatuaggio per il figlio Carlos

In vacanza in Puglia con il figlio Carlos Maria e l'ex moglie Nina Moric, Fabrizio Corona continua ugualmente a tenersi in forma. Il 44enne infatti, continua a prendersi cura del suo fisico, tra allenamento e sport mirati alla sua perfetta salute. Per lui apparire sempre bene è quasi una scelta obbligata ecco perché, nonostante il relax per la vacanza, alterna anche duri esercizi e jogging sotto il sole di agosto. Secondo la versione online di Novella 2000, dietro questa incessante cura del corpo, si potrebbe nascondere anche un altro progetto preciso: "D’altronde è stato lo stesso Corona a stuzzicare i tanti che lo seguono su Instagram quando ieri, ripreso da un amico che ne seguiva una delle estenuanti corse all’aria aperta, ha ammiccato all’obiettivo mentre sullo schermo compariva l’ambiguo commento: “Corri, suda, lavora e concentrati per settembre!!!”, si legge sul portale della famosa rivista di gossip. L'ex re dei paparazzi potrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip? Il programma condotto da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini, prenderà il via dal prossimo 24 settembre. Di recente, tra le pagine del settimanale Chi, si erano avanzati anche i nomi di Silvia e Giulia Provvedi, il duo de Le Donatella. Come ben sapete però, la sorella bionda ha avuto una lunga relazione d'amore proprio con l'imprenditore catanese. Staremo a vedere se ci saranno a breve nuovi sviluppi. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

CORONA E NINA MORIC RITROVANO LA SINTONIA

Fabrizio Corona sta trascorrendo un’estate all’insegna della serenità. L’ex re dei paparazzi si trova attualmente in Salento dove sta festeggiando il 16esimo compleanno del figlio Carlos insieme all’ex moglie Nina Moric. Dopo essersi fatti la guerra per anni, Corona e la modella croata hanno messo da parte i rancori riuscendo a mettere il bene di Carlos davanti a tutto. I due ex coniugi stanno così regalando una splendida vacanza al figlio come testimoniano i numerosi video che Corona pubblica su Instagram Stories. In una delle tante storie, l’ex re dei paparazzi è tornato indietro nel tempo raccontando ai followers una clamorosa gaffe commessa nel 2002, anno in cui è diventato papà di Carlos. Amante dei tatuaggi, Corona, al settimo cielo per la nascita del figlio, decise di celebrare il lieto evento tatuandosi il volto del suo bambino. Tra i tanti tattoo che è possibile ammirare sul corpo dell’ex della Moric, infatti, c’è anche quello raffigurante il viso di un bambino. Quel tatuaggio è stato fatto con l’intenzione di dedicarlo a Carlos. Peccato, però, che dopo essere tornato dal tatuatore, Corona abbia scoperto di aver sbagliato bambino.

CORONA E IL TATUAGGIO SBAGLIATO DEL VISO DEL FIGLIO CARLOS

Sereno e felice di poter finalmente trascorrere il suo tempo con il figlio Carlos, in una storia su Instagram, Corona ha raccontato un divertente siparietto. "Voglio raccontarvi una cosa divertente. Quando è nato il nostro cucciolo Carlos Maria, io ho deciso di tatuarmi la sua faccia sul petto. Mi tatuo questo bambino, poi arriva mia moglie – ai tempi era mia moglie, oggi è la mia ex moglie – e mi dice…" – spiega l’ex re dei paparazzi che poi lascia la parola a Nina Moric che ha avuto il compito di spiegare a quello che, all’epoca era sua marito, l’errore commesso – “Hai preso il bambino sbagliato, si chiama Antonio ed è il miglior amico di Carlos". Il ricordo di quel momento ha fatto scoppiare a ridere i due mentre Corona ha ribadito: "Non è lui, mi sono tatuato un altro bambino". Nonostante tutto, però, la modella sembra ha apprezzato il gesto soprattutto perché Corona, pur avendo sbagliato, non ha mai cancellato il tatuaggio: "Però ti sei tenuto questo povero bambino sul petto".

