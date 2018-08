Giovanna Melodia, ex fidanzata di Luigi Di Maio / "La storia non ha retto lo stress" e su Silvia Virgulti..

08 agosto 2018 Anna Montesano

Giovanna Melodia, ex fidanzata di Luigi Di Maio

Giovanna Melodia, attraverso il settimanale Oggi, ha spiegato il perchè sia finita la storia con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera con Giovanna Melodia che spiega nei dettagli tutto ciò che portato la storia a finire: “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti. Visto che fino a oggi non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita. Gli impegni pressanti di Di Maio per costruire il nuovo governo ha creato un solco sempre più ampio tra i due.

Giovanna Melodia parla di Silvia Virgulti

Di Maio non condivideva quasi più nulla con la ex compagna: "La politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi coinvolgeva nelle sue giornate, condivideva tutto con me con messaggi, note vocali, video, foto. Il nostro era un rapporto vivo". Giovanna è amareggiata per una gestione del dopo non impeccabile da parte del vice premier con la Melodia che si è ritrovata attaccata sui social e data in pasto ai giornali. Ad oggi la ex Silvia Virgulti, sembra essere riuscita a riconquistare il cuore di Di Maio: "È lei la causa della rottura? Questo dovrebbe chiederlo a lui. Io penso di no… Certo, era evidente che lei ci tenesse ancora molto a lui e, se è riuscita a riconquistarlo, da donna non posso che dirle brava. Io non porto rancori".

