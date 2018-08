Giovanni Ciacci e Damiano innamorati/ L'ex di Stefano Gabbana l'ha conquistato: "Ho le farfalle nello stomaco"

Giovanni Ciacci torna a parlare del suo rapporto con il giovane Damiano, ex di Stefano Gabbana, e racconta le sue sensazioni: avrà davvero trovato l'anima gemella? Ecco la sua risposta

08 agosto 2018 Hedda Hopper

Giovanni Ciacci

E alla fine sembra davvero che il braccio destro di Caterina Balivo in Detto Fatto (presto lo sarà di Bianca Guaccero) abbia trovato l'amore con il giovane agente immobiliare Damiano. La loro storia è venuta a galla omai da qualche settimana non senza far discutere visto che, ancora una volta, Stefano Gabbana sembrava interessato alla cosa in quanto ex di Damiano. Il famoso stilista e il giovane agente erano già noti alla cronaca rosa ma, dopo aver superato la burrasca dei primi momenti, sembra proprio che il famoso costumista abbia deciso di buttarsi a capofitto in questa relazione che va a vanti a gonfie vele come lui stesso ha avuto modo di raccontare in una lunga intervista a Nuovo Tv.

LE RIVELAZIONI DI GIOVANNI CIACCI

In particolare, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle, forse il più discusso del programma, ha colto l'occasione per parlare del suo Damiano come se fosse il primo uomo al mondo ad averlo conquistato: "Si vede che è arrivata la persona che mi fa sentire le farfalle nello stomaco" rivela Ciacci al settimanale e poi parlando del loro incontro ha proseguito: "Ci siamo conosciuti due mesi fa, dopo Ballando con le stelle, in un locale a Milano. Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e da allora siamo inseparabili". Giovanni Ciacci ha rifiutato il Grande Fratello Vip per rimanere a Detto Fatto ed è proprio sul set del programma che spesso Damiano lo segue con tanto di foto dal set sui social e non solo. Per molti è proprio a causa di questo nuovo e travolgente amore che Giovanni avrebbe detto no al reality di Canale 5 ma sarà davvero la storia più importante della sua vita questa?

