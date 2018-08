Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio/ Foto, l’annuncio social con il marito Nicola: “Tra poco… in tre!”

Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio: la famosa attrice romana ha condiviso uno scatto sul suo account ufficiale dando l’annuncio social con il marito Nicola: “Tra poco… in tre!”.

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio

Giulia Bevilacqua è incinta del primo figlio. La famosa attrice nota per avere interpretato serie TV di successo come “Distretto di polizia”, attende la cicogna dal marito Nicola. La bella 39enne ha dato l’annuncio ufficiale attraverso il suo profilo di Instagram, dove ha condiviso uno scatto in compagnia del suo compagno di vita, mostrando un bellissimo pancino: “Ed eccoci qua…tra poco in tre! Felicità pura”, ha scritto. Di seguito, non ha fornito altri dettagli sulla gravidanza ma, ad occhio e croce l’arrivo del piccolino dovrebbe essere previsto intorno all’autunno. Proprio l’attrice attualmente sta continuando a lavorare, e si trova sul set del nuovo film diretto da Giovanni Veronesi dal titolo “I Moschettieri del re”. Al suo fianco nel cast, anche Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo. Nonostante le massicce riprese, l’attrice si è goduta qualche giorno di totale relax in compagnia del marito, in quel di Positano. Proprio lo scorso anno, nella stessa incantevole località la coppia è convolata a nozze.

Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio

Ma se di Giulia Bevilacqua sappiamo molti dettagli, nulla o quasi si conosce del marito Nicola. Noi però, possiamo rivelarvi che lavora in quel di Milano come giornalista economico. Lei invece, spesso a Roma per lavoro, si trova “costretta” a vivere il suo matrimonio un po’ da pendolare ed a chilometri di distanza dall’uomo che ha scelto per condividere il resto della sua vita. Giulia e Nicola si sono conosciuti durante una festa e prima di convolare a nozze (il 30 settembre del 2017 con rito civile) sono stati fidanzati per circa tre anni, tra di loro è stato comunque un colpo di fulmine. Lei infatti, ha confidato durante una intervista a “Io e Donna”, di aver trovato in lui subito un’aria familiare. Proprio a proposito di figli, durante “È arrivata la felicità” interpretata il ruolo di Valeria con il pancione: le è venuta voglia di emularla? “Diciamo che mi è piaciuto entrare nei suoi panni. Spero che un figlio arrivi. Non lo considero un obbligo però sì, mi piacerebbe”, aveva confidato lo scorso febbraio.

© Riproduzione Riservata.