Grande Fratello Vip 2018 / Cast e anticipazioni: Ronn Moss vicino al sì; Malena e la Capriotti concorrenti?

Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Malena e Cecilia Capriotti concorrenti? L'elenco di tutti i papabili svelato dal settimanale Nuovo Tv

08 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La terza potrebbe essere l'edizione del boom di ascolti, visto che la produzione si prepara a mettere insieme un cast internazionale ma soprattutto di tutte le età. Il settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola questa settimana, continua per dare come quasi certa la partecipazione di Ronn Moss, ex Ridge della nota soap Beautiful, al reality di Canale 5. Sarebbe un grandissimo colpo per lo show condotto da Ilary Blasi, soprattutto perché al suo fianco potrebbe esserci anche Brooke (Katherine Kelly Lang) della stessa soap. Di recente, l'attrice ha però smentito la sua partecipazione, eppure c'è chi è convinto che il fatto che lei abbia smentito così prontamente, starebbe a significare che "qualcosa bolle in pentola", come fa notare il settimanale.

L'ELENCO DEI PAPABILI CONCORRENTI SECONDO NUOVO TV

È proprio Nuovo Tv che fa l'elenco con tutti i papabili concorrenti. Si legge: "Manca poco alla definizione del cast che dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il 24 settembre. Si vocifera su Ronn Moss e Katherine Kelly Lang, ma non solo: nella casa governata per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi potrebbero entrare l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Malena. Inoltre le gemelle Silvia e Giulia Provvedi del duo le Donatella, il produttore Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, Giulia Salemi è...] le showgirl Elisabetta Gregoraci, Cecilia Capriotti e Raffaella Fico. - il settimanale svela, inoltre, che c'è un velo di mistero sulla possibile partecipazione di Manuela e Sergio Arcuri, mentre - Probabili le presenza di Ivan Cattaneo e Fabio Basile."

© Riproduzione Riservata.