Ilary Blasi e Francesco Totti hot a Sabaudia/ Dopo sedici anni d'amore sono ancora i vip più "bollenti"

Alcuni pensano che siano i soldi a fare la loro felicità altri che sia il loro rimanere due ragazzi della porta accanto, fatto sta che Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora innamorati

08 agosto 2018 Hedda Hopper

Francesco Totti e Ilary Blasi

E alla fine i vip più bollenti dell'estate sono ancora loro, i Totti. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sempre messo la loro famiglia al di sopra di ogni cosa e adesso, dopo sedici anni, mentre lei è pronta a vivere il suo momento sotto i riflettori e lui dietro una scrivania nella Roma, l'amore è più forte che mai. Nessuna crisi, almeno non lavata sui social come fanno altri vip, e amore a gonfie vele per i due che se nelle scorse settimane sono volati in Grecia (nonostante le polemiche per via dell'abbandono di lei di Balalaika), adesso vivono questi giorni di vacanza al mare, al largo di Sabaudia dove i paparazzi di Chi li hanno beccati, anche quest'anno. I due amano andare al mare proprio a Sabaudia, negli stessi posti che li hanno visti fidanzati e poi sposi e genitori, e anche se le cose sono un po' cambiate per entrambi nel corso di questi anni, sicuramente sono ancora loro i vip dell'estate.

LE FOTO HOT E LA VIVA PASSIONE DOPO 16 ANNI

Le foto "hot" dietro il vetro della doccia, i bikini delle conduttrici nostrane e i pettegolezzi su attori americani in arrivo sulle nostre coste, niente hanno a che vedere con i baci, le palpatine hot e le coccole che Ilary Blasi e Francesco Totti si sono scambiati in questi giorni a largo di Sabaudia su una barca. I due non sono soli, visto che appare anche una donna tra gli scatti rubati da Chi, ma non sembra proprio che questo li fermi, anzi. I due si lasciano andare a coccole e passione proprio come facevano quando erano fidanzati e dopo 13 anni di matrimonio e sedici di amore, i due sembrano ancora pronti a fare fuoco e fiamme sotto le lenzuola. Tutto questo è dovuto davvero alla tranquillità economica che non crea scossoni al loro matrimonio o al fatto che, nonostante tutto, i due sono rimasti i ragazzi della porta accanto di sempre?

© Riproduzione Riservata.