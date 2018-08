J-Ax festeggia 46 anni/ Fedez assente: Rovazzi invece c’era, niente invito per le nozze con la Ferragni?

J-Ax festeggia 46 anni, Fedez grande assente alla festa di compleanno: Fabio Rovazzi invece c’era, niente invito per le nozze con Chiara Ferragni?

08 agosto 2018 Valentina Gambino

Fedez assente al party di J-Ax: niente invito nemmeno alle nozze?

L’amicizia e la collaborazione artistica tra J-Ax e Fedez è ufficialmente giunta al capolinea. Lo scorso 5 agosto il rapper milanese Alessandro Aleotti ha compiuto 46 anni e, per il suo party proprio l’amico era grande assente. Se Federico non era presente ai festeggiamenti, Fabio Rovazzi invece c’era. In queste ultime settimane, i preparativi per le imminenti nozze del prossimo 1 settembre, si fanno sempre più incessanti ma questo, senza ombra di dubbio, non è un buon motivo per non partecipare alla festa di compleanno di un amico ed (ex) socio in affari. E’ possibile che il quasi marito di Chiara Ferragni abbia declinato l’invito proprio per non scontrarsi con Rovazzi? Chissà… Tramite social inoltre, proprio Fedez non ha fatto gli auguri al buon Ax, gettando altra carne (già rovente) al fuoco. La teoria che vorrebbe i due sempre più distanti, professionalmente e non, pare avvalorarsi sempre di più.

Proprio alcuni giorni fa, J-Ax si è ritirato da NewTopia, l’etichetta indipendente che aveva creato con Fedez nel 2014. Ecco il comunicato stampa ufficiale diffuso: “Fedez e J-Ax, dopo ben cinque anni di collaborazione artistica ed imprenditoriale, dichiarano di voler ritornare alle rispettive carriere soliste […] L’agenzia Newtopia, sulla base dell’intesa raggiunta dalle parti, continuerà la sua attività con Fedez”. Dopo il grandissimo successo di “Comunisti col Rolex”, sulla loro rottura sono arrivate chiare informazioni. “Si dice che Fedez, 28, abbia ormai un pessimo rapporto con i suoi colleghi. Pare che abbia litigato sia con l’amato J-Ax, sia con Fabio Rovazzi. Come mai? In questi conflitti ha forse un ruolo Tatiana, la madre-manager del compagno di Chiara Ferragni? Ah, saperlo…”, questa l’indiscrezione emersa tra le pagine di Oggi. Sempre Alberto Dandolo inoltre, parlava anche di una prossima collaborazione tra Rovazzi e J-Ax: “Fabio Rovazzi e J-Ax, nell’ultimo periodo si sono allontanati dal comune amico e collega Fedez. (…) A Milano si dice che i due orfani del fidanzato di Chiara Ferragni, si siano sentiti in questi giorni e che ben presto potrebbero iniziare a collaborare. Sarà vero?”. Dubitiamo – in ultimo – che i due (Ax e Rovazzi), possano essere presenti al matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni.

