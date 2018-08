Jack Sparrow fuori da I Pirati dei Caraibi 6?/ Johnny Depp in crisi tra locali chiusi e film ritirati

Johnny Depp non sta vivendo un periodo particolarmente felice e dopo le nuove accuse dirette alla sua ex, sembra che la Disney voglia provare un capitolo de I Pirati dei Caraibi senza di lui

Siamo ormai alla frutta e assistere così a quello che ormai sembra essere il declino del mitico Johnny Depp. Le notizie su di lui continuano a susseguirsi e anche ormai si fa fatica a capire quali siano semplici rumors e quali, invece, reali, sembra ormai che per l'attore ci sia poco da fare. Nei giorni scorsi si è parlato della sua possibile malattia e del suo calo di peso ma poi la stessa notizia è stata smentita in un primo momento parlando di un film e poi di altro, adesso potrebbe arrivare la mazzata finale e non solo perché il suo nuovo film è stato ritirato ad un mese dal suo debutto al cinema, ma anche perché si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un nuovo capitolo de I Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow. Davvero potremo fare a meno del capitano intepretato da Johnny Depp? I fan sono già sul piede di guerra anche se c'è chi pensa che questa possibile decisione possa essere forzata non tanto per via dei problemi e gli ultimi "scandali" che hanno investito l'attore ma per una possibile malattia ancora non annunciata. Quale sarà la verità? (Hedda Hopper)

CHIUDE L'EX THE VIPER ROOM?

The Viper Room, il leggendario locale aperto nel 1993 da Johnny Depp sul Sunset Boulevard di Los Angeles come risposta al CBGB, il mitico locale di New York che dopo aver ospitato centinaia di star ha chiuso i battenti nel 2016 trasformandosi in un negozio di abbigliamento, potrebbe chiudere i battenti a breve e trasformarsi in un albergo. Il locale non sarebbe più al passo con i tempi e non riuscirebbe a sostenere le spese. Attualmente, il locale più ospitare solo 250 persone e non è in grado di organizzare grandi eventi mondani. L’attuale proprietario ha investito 80 milioni di dollari per acquistare il locale, due magazzini, un paio di appartamenti attigui e il parcheggio. L’intento dell’imprenditore che ha decido di prelevare The Viper Room che ha cambiato gestione più volte sarebbe quello di trasformarlo in un lussuoso albergo di poche camere per buona pace di Johnny Depp che, negli anni ’90, era solito trascorrere lì le sue serate.

JOHNNY DEPP, ADDIO A THE VIPER ROOM

Nel corso della sua storia, The Viper Room ha dovuto affrontare numerosi momenti difficili come quando, poco dopo l’apertura, fu rinvenuto il corpo senza vita dell’attore River Phoenix di cui troneggia ancora una fotografia accanto a Johnny Depp che è rimasto legatissimo al locale. Tuttavia, l’attore, a causa dei suoi numerosi impegni e dei vari guai giudiziari che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, non è più stato in grado di occuparsene. In una recente intervista rilasciata al magazine americano Rolling Stone ha dichiarato: “Non sono nelle condizioni di affrontare nessun genere di impegno a lunga scadenza. In questo momento riesco ad arginare i miei pensieri peggiori con enorme difficoltà: c’è stato un momento in cui pensavo che arrivare in un posto con gli occhi aperti e lasciarlo con gli occhi chiusi dovesse essere l’unica soluzione. È un dolore che non si può sopportare in alcun modo…”.

