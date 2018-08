L'ANIMA GEMELLA/ Su Iris il film con Valentina Cervi (oggi, 8 agosto 2018)

L'anima gemella, il film in onda su Iris oggi, in prima serata. Nel cast tra gli alt Valentina Cervi, Violante Placido, Michele Venitucci, alla regia Sergio Rubini. Il dettaglio della trama.

08 agosto 2018 Cinzia Costa

NEL CAST VALENTINA CERVI

L'anima gemella, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 2002 e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Medusa Film. La regia è di Sergio Rubini il quale ha scritto anche il soggetto è l'adattamento della sceneggiatura in collaborazione con Domenico Starnone. Nel cast sono presenti Valentina Cervi, Violante Placido, Michele Venitucci, Sergio Rubini e Dino Abbrescia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L’ANIMA GEMELLA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In un piccolo paesino della Puglia vive una giovane donna di nome Teresa figlia di un ricco commerciante della zona nonché proprietario di una importante azienda. Teresa è una donna che ha un carattere per nulla semplice probabilmente plasmato dai tanti capricci soddisfatti nel corso della propria vita. In particolare, negli ultimi anni ha sviluppato uno straordinario astio nei confronti di una giovane donna del paese di nome Maddalena della quale praticamente invidia ogni cosa a partire dal corpo fino alla gentilezza senza dimenticare l'amore che segretamente nutre nei suoi confronti Tonino. Tonino oltre a essere un dipendente della stessa azienda è anche il fidanzato nonchè promesso sposo di Teresa anche se a tutti i cittadini sfugge il vero motivo che lega il ragazzo ad una donna così difficile ed insopportabile. Teresa volendosi prendere una pesante rivincita nei confronti di Maddalena fa in modo che anche quest'ultima debba essere presente al suo matrimonio tra gli invitati. Tuttavia questa sarà una mossa che si rivelerà controproducente in quanto l'uomo sull'altare al momento di dire il fatidico capisce dal profondo del proprio cuore di essere fortissimamente legato a Maddalena per cui scappa via insieme a quest'ultima. I due andranno a nascondersi in un casolare abbandonato aspettando che la rabbia di Teresa e della sua famiglia si possa mitigare con il passare del tempo. Tuttavia non sarà così in quanto Teresa passa ogni singolo momento delle proprie giornate a pensare il modo più crudele per riuscire a vendicarsi nei confronti dei due amanti. Un giorno sì reca presso la casa di quella che viene vista in paese come una sorta di strega per richiedere un sortilegio contro Maddalena. In realtà fruirà dell'aiuto della strega per effettuare uno scambio di corpi ed ossia Maddalena si ritroverà nel corpo di Teresa e quest'ultima in quello di Maddalena. Tuttavia anche questa volta il tentativo della donna si ritorcerà contro in quanto Tonino saprà riconoscere al di là dell'aspetto estetico la propria amata anima gemella.

